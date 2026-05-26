Buenos Aires vivió una noche histórica al celebrar los 90 años del Obelisco con una multitudinaria fiesta que convirtió la avenida Corrientes en un escenario cultural a cielo abierto. Más de 200 mil personas participaron de esta jornada que unió historia, música y arte alrededor del monumento más icónico de la ciudad.

Corrientes 24 horas: más que una celebración

La celebración fue parte del evento “Corrientes 24 horas”, que transformó la avenida en un recorrido inmersivo por distintas épocas de la cultura porteña. Con teatros, bares y pizzerías llenas, miles de asistentes recorrieron una Corrientes intervenida con instalaciones temáticas, propuestas artísticas y varios shows en vivo que se extendieron hasta entrada la madrugada.

Uno de los momentos más destacados fue el espectáculo de mapping 3D interactivo proyectado sobre el Obelisco. Durante 20 minutos, las imágenes narraron la historia del monumento desde su inauguración el 23 de mayo de 1936 hasta la actualidad, acompañado por la música en vivo de Damián Mahler y su Orquesta.

Además, se dispusieron seis estructuras inspiradas en el Obelisco distribuidas a lo largo de Corrientes, cada una dedicada a una década diferente de la vida cultural porteña. Se hicieron referencias a la Buenos Aires de los años 30, al auge del tango en las décadas del 40 y 50, la psicodelia de los 60, la cultura DJ de los 70, el pop de los 80 y 90, y la escena urbana contemporánea de los 2000.

El Obelisco, diseñado por el arquitecto Alberto Prebisch, mide 67,5 metros de altura y se erige sobre el terreno donde antiguamente estaba la iglesia San Nicolás de Bari, demolida en 1931 para abrir la Diagonal Norte. Desde el año pasado cuenta con un mirador que permite contemplar la ciudad desde su cima.

La celebración tuvo además un emotivo recuerdo de Mirtha Legrand, quien compartió en redes sociales que cuando tenía ocho años viajó desde Villa Cañás con sus padres para presenciar la inauguración del Obelisco. “El Obelisco es algo amado, querido, adorado por los argentinos”, afirmó.

El Obelisco celebró sus 90 años con una fiesta cultural que reunió a más de 200 mil personas

El cierre del festival estuvo a cargo del músico Joaco Burgos y el dúo de DJs “No Name”, que prolongaron la fiesta hasta la madrugada, reafirmando al Obelisco como uno de los símbolos culturales y emocionales más importantes de Buenos Aires.