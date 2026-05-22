Neuquén comenzará a jugar una de sus cartas más fuertes del año turístico con el lanzamiento oficial de la Temporada de Invierno 2026, que se realizará el próximo 9 de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La presentación, organizada por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales junto a Neuquéntur, apunta a consolidar a la provincia como uno de los principales destinos de nieve del país.

Cuándo realizará Neuquén el lanzamiento oficial de la Temporada de Invierno 2026 en Buenos Aires

El evento se desarrollará desde las 19 en Rut Haus y reunirá a funcionarios provinciales y nacionales, operadores turísticos, cámaras empresariales, referentes del sector y representantes de los distintos destinos neuquinos vinculados al invierno.

La apuesta no es menor: el invierno representa uno de los motores económicos más importantes para buena parte de la cordillera neuquina y genera un fuerte impacto en hotelería, gastronomía, transporte, comercio y empleo temporal.

La nieve como motor económico para la cordillera neuquina

La provincia llega a esta temporada con un dato que busca posicionar fuerte en el mercado nacional: Neuquén cuenta con la mayor superficie esquiable de la Argentina y una de las ofertas de nieve más variadas del país.

Actualmente dispone de cuatro centros de esquí distribuidos estratégicamente en la región cordillerana: Caviahue Ski Resort, Cerro Bayo, Chapelco Ski Resort y Lago Hermoso Ski Resort. A ellos se suman el Parque de Nieve Batea Mahuida y el Parque de Nieve Primeros Pinos, además de espacios recreativos vinculados a actividades invernales.

En total, Neuquén ofrece 2.510 hectáreas esquiables, 99 pistas, 45 medios de elevación y capacidad para más de 31 mil esquiadores por hora, cifras que la ubican entre las provincias con mayor infraestructura de nieve del país.

La Ruta de los Siete Lagos, uno de los grandes atractivos

Uno de los aspectos que más buscará potenciar la provincia es la posibilidad de conectar distintos centros de esquí en trayectos relativamente cortos. Sobre la Ruta de los Siete Lagos conviven Chapelco, Lago Hermoso y Cerro Bayo en un radio cercano a los 100 kilómetros.

Ese corredor turístico permite combinar experiencias de nieve, paisajes lacustres y gastronomía regional en localidades como San Martín de los Andes y Villa La Angostura, dos de los destinos más elegidos durante cada temporada invernal.

En paralelo, otros puntos de la provincia continúan consolidando propuestas alternativas vinculadas al turismo de naturaleza y aventura. Es el caso de Caviahue, donde la nieve se combina con paisaje volcánico y termas, o de la Ruta del Pehuén y el norte neuquino, que buscan captar visitantes interesados en experiencias menos masivas.

Impacto regional y movimiento en rutas, hoteles y comercios

La temporada invernal tiene un efecto directo sobre ciudades y localidades del interior neuquino. Además de los destinos tradicionales, el movimiento turístico alcanza a Villa Pehuenia-Moquehue, Zapala, Andacollo, Junín de los Andes, Chos Malal y Piedra del Águila, entre otras localidades que funcionan como puntos de paso o servicios para turistas.

Desde el gobierno provincial remarcaron que el objetivo es fortalecer la conectividad aérea y terrestre para facilitar el acceso a los distintos destinos, en un contexto donde el turismo aparece como una actividad clave para sostener la economía regional.

Además de la nieve, la provincia buscará mostrar en Buenos Aires su identidad gastronómica, cultural y paisajística, con una estrategia que apunta a posicionar a Neuquén como un destino atractivo durante todo el año y no sólo en vacaciones de invierno.