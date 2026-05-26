Las vacaciones de invierno no tienen por qué ser sinónimo de grandes gastos. En Mendoza, existen múltiples propuestas para que las familias puedan disfrutar con los niños sin necesidad de invertir dinero, aprovechando espacios públicos y actividades gratuitas.

Las alternativas van desde paseos por parques y plazas con juegos al aire libre hasta actividades culturales y recreativas en espacios cerrados. La estación Mitre, ubicada en Godoy Cruz entre las calles Mitre y Lencinas, ofrece un parque infantil con juegos fabricados con materiales reciclados, un área para jugar al ajedrez, un camión bombero para los más pequeños, toboganes y zonas para picnic, entre otras opciones.

Muchas alternativas en espacios al aire libre y culturales

En Guaymallén, el Parque Unimev es una opción accesible dentro del barrio, mientras que en la avenida de Acceso Este, cercana al Cóndor, hay espacios amplios para jugar a la pelota. Además, en Luján de Cuyo y Maipú abundan plazas con juegos para niños y adolescentes, como el playón deportivo del Barrio Aguas y Energía en Carrodilla, equipado con canchas para básquet y espacios inclusivos para personas con discapacidad.

Vacaciones de invierno: planes gratuitos y low cost para toda la familia

La plaza 12 de febrero en Maipú destaca por su diseño original con caminos ondulados que conectan distintas áreas, abarcando una extensión superior a 2.000 metros cuadrados y ofreciendo una vista panorámica del lugar.

En el centro mendocino, la propuesta gratuita Desafío Animal forma parte del programa Ciudad de los Chicos. Este recorrido de 1,2 kilómetros, diseñado para niños de 6 a 12 años, invita a explorar el piedemonte mendocino a través de una experiencia educativa y recreativa.

Los espacios culturales de Mendoza capital ofrecerán actividades gratuitas para familias y turistas. Ir a la Báscula de la Nave Cultural es uno de los atractivos. Siempre se presentan narraciones, música, danza, magia y teatro invitando a los niños a participar activamente en las actividades.

La mediateca y biblioteca de Godoy Cruz, ubicada en Antonio Tomba 54, ofrece una amplia sala de lectura climatizada con acceso a diarios impresos y digitales. En sus tres pisos se pueden encontrar colecciones de literatura argentina, hispanoamericana y universal, además de una mediateca con acceso libre a Internet y una hemeroteca con libros especializados en diversas áreas del conocimiento.

Estas propuestas demuestran que, incluso en tiempos de crisis económica, es posible disfrutar de las vacaciones de invierno con creatividad y sin gastar dinero, aprovechando los espacios y actividades que Mendoza pone a disposición de sus habitantes.