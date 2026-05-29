Con la llegada del último fin de semana de mayo y el frío invitando a quedarse en casa, muchos usuarios de Netflix Argentina optan por maratonear comedias, un género que sigue ganando popularidad en la plataforma.

Entre las películas más vistas se destaca “Misterio a la vista”, protagonizada por Adam Sandler y Jennifer Aniston. Esta producción combina humor, acción y una investigación policial llena de situaciones absurdas, que la posicionan como una de las favoritas para quienes buscan entretenimiento ligero y dinámico.

Para quienes prefieren un humor más descontrolado y exagerado, “La otra Missy” es una de las opciones más comentadas. La historia gira en torno a un hombre que, por error, invita a una cita caótica a unas vacaciones soñadas, desencadenando una serie de situaciones caóticas y divertidas.

Las comedias dominan Netflix Argentina para el último fin de semana de mayo

Una de las series de producciones argentinas más exitosas: Envidiosa

En cuanto a las producciones argentinas, la serie “Envidiosa” se destaca por su combinación de humor, relaciones personales y escenas cotidianas con las que muchos espectadores se identifican. Su mezcla de romance y crisis personales, abordadas con un tono fresco, la ha convertido en una revelación reciente dentro del catálogo local.

Otras películas recomendadas para ver en pareja o con amigos incluyen “Luna de miel con mamá”, una comedia familiar relajada, y “Sin glasear”, una sátira absurda sobre la competencia entre marcas de cereales y golosinas en Estados Unidos.

Además, para quienes buscan propuestas diferentes, “The Boroughs: Jubilación rebelde” une humor y elementos de ciencia ficción, consolidándose como una de las sorpresas más comentadas del streaming.

El género de comedia continúa liderando el consumo en plataformas digitales durante fines de semana y feriados. Netflix sostiene una estrategia que incluye estrenos internacionales, producciones latinoamericanas y títulos familiares, apuntando a captar una audiencia diversa en edades y preferencias.