El economista Juan Carlos de Pablo compartió detalles sobre su reciente publicación titulada Tratando de entender el fenómeno Milei, elaborada en conjunto con Ezequiel Burgo. El libro se propone retratar al presidente y líder de La Libertad Avanza desde distintos enfoques, no limitándose únicamente a su perfil económico.

Para construir un análisis profundo, los autores convocaron a siete personas provenientes de ámbitos diversos y mantuvieron cuatro encuentros con Milei, abordando cada aspecto de su personalidad y gestión. La intención es brindar al lector elementos que permitan formar una opinión propia, ya sea para confirmar o desafiar las percepciones polarizadas existentes sobre el mandatario.

Las decisiones del presidente entre limitaciones y urgencias

Uno de los focos centrales es comprender el proceso de toma de decisiones del presidente, especialmente en el terreno económico, donde existen numerosas limitaciones y urgencias. Según De Pablo, en este contexto la personalidad y las experiencias individuales tienen un peso significativo.

Juan Carlos de Pablo detalla su nuevo libro que explora el fenómeno Milei desde múltiples perspectivas

El libro también despeja dudas y desmonta ciertos mitos, evidenciando que existen dos Milei: uno durante la campaña y otro en la presidencia, con un tono menos estridente del que aparenta. Además, se detalla que su alimentación y bebida son solo por necesidad.

Se remonta a sus orígenes, destacando el momento en que Milei comunicó a su padre su deseo de ser economista, influenciado por la crisis económica de 1982, cuando observó cómo algunas personas incrementaban su poder adquisitivo mientras otras lo perdían.

De Pablo subraya la determinación fundamental de Milei y su compromiso con el equilibrio fiscal, consciente de los riesgos que esto conlleva. Además, aclara que el libro no pretende ser una historia, sino un aporte para entender la función ejecutiva que el presidente está ejerciendo.

Sobre la toma de decisiones, De Pablo explica que "es un proceso solitario para el presidente, quien debe decidir qué hacer y se juega todo cada día". Asimismo, destacó que, aunque Milei muestra una gran fascinación por los números, "hay áreas que no le interesan": confía en sus ministros, incluso cuando debajo de ellos operan funcionarios que él detesta. "Pero si el ministro se lleva bien, entonces no puedo hacer nada. Sí él está en cada una de las cosas, sonó", agregó.

En un diálogo televisivo, ambos economistas respondieron a la pregunta sobre si son optimistas respecto al futuro. De Pablo concluyó con una reflexión: "Yo no soy ni optimista ni pesimista. Yo me levanto todos los días a ver cómo le encuentro la vuelta, como todos los argentinos", finalizó entre risas.