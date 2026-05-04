El noroeste argentino se prepara para celebrar una de sus tradiciones culinarias más emblemáticas con la realización de la 32° edición del Concurso de la Empanada Salteña, que tendrá lugar el domingo 10 de mayo de 2026 en el barrio Castañares, sobre la Avenida Houssay. La jornada comenzará a las 11 y la entrada será libre y gratuita, permitiendo la participación masiva del público.

Organizado por la Fundación Sentimiento, este evento anual busca resaltar la identidad de la empanada salteña, destacando características esenciales como la masa, el repulgue y el equilibrio en el relleno. Además de la competencia gastronómica, el concurso se enmarca dentro de un festival cultural que incluirá espectáculos de música folclórica en vivo, puestos con comidas típicas y actividades recreativas pensadas para toda la familia.

Concurso de Empanada Salteña 2026: fecha, lugar y cómo participar

La inscripción para quienes deseen participar en la competencia sigue abierta, invitando a cocineros y emprendedores a presentar sus recetas bajo las bases establecidas por la organización. Un jurado especializado evaluará diferentes aspectos de cada preparación y otorgará reconocimientos en varias categorías, tales como mejor empanada tradicional, mejor relleno y mejor masa, promoviendo así la calidad en cada etapa del proceso culinario.

La historia del Concurso de la Empanada Salteña

Con más de tres décadas de historia, el Concurso de la Empanada Salteña se ha convertido en un espacio para el fortalecimiento de la comunidad y la transmisión de saberes gastronómicos entre generaciones. La convocatoria suele ser numerosa, por lo que se recomienda a los asistentes llegar temprano para disfrutar plenamente de esta verdadera fiesta popular.