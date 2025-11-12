Versus Stream lanza "Pixiz", un programa innovador que promete conquistar a audiencias de todas las edades, llevando entretenimiento, información y sorpresas directamente a la pantalla. Con una propuesta fresca y dinámica, "Pixiz" se transmitirá en vivo todos los martes y jueves de 22:00 a 00:00, de la mano de Matías Ciardullo (@matias.ciardullo) y Lore Alarcón (@lorealarconcc)

"Pixiz" tiene como objetivo principal mantener a su audiencia conectada con las últimas tendencias en redes sociales, ofreciendo análisis en tiempo real y un toque personal en la forma en que abordan los temas más comentados del momento. Además de ser un programa informativo, "Pixiz" se distingue por su carácter inclusivo, adaptado a espectadores de todas las edades y por su estilo relajado y divertido.

Uno de los elementos más destacados del programa es la interacción con la audiencia. Cada emisión incluye sorteos y regalos en vivo, brindando a los espectadores la oportunidad de participar y ganar premios mientras disfrutan del contenido. Este enfoque busca integrar a la audiencia y crear una comunidad activa y comprometida con el programa. Además, el espacio abre las puertas a las marcas que deseen colaborar y promocionar sus productos, ampliando la visibilidad en un programa que conecta con todos.

El programa, que forma parte de la oferta de Versus Stream del grupo Prima Multimedios, ya está haciendo ruido en las redes sociales por su formato innovador y su capacidad para captar la atención de una audiencia diversa.

¿Dónde y cómo ver el programa?

Día y hora de emisión: Martes y jueves de 22 a 00hs.

Plataforma: Youtube @versusls