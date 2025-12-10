En un encuentro que marca un antes y un después para el mercado local, la Cámara de la Industria Inmobiliaria Neuquén Real Estate llevó a cabo con gran convocatoria el evento "Tendencias y Perspectivas 2026". En un contexto de marcado crecimiento y transformación urbana, la Presidente de la institución, Martillera Pública Ana Corrales, propició este espacio clave que reunió a desarrolladores, inversores y los principales actores de la cadena de valor en las exclusivas instalaciones del Hilton Garden Inn de esta ciudad.

La jornada se destacó por su altísimo nivel académico y profesional. La figura central fue el arquitecto Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) y referente indiscutido del Real Estate en Latinoamérica. Tabakman desglosó su visión estratégica sobre el rumbo del mercado hacia 2026, ofreciendo un análisis profundo sobre las oportunidades de inversión y los desafíos inminentes del desarrollo urbano. Su disertación dotó a los presentes de herramientas fundamentales para la toma de decisiones en un escenario tan dinámico y potente como el neuquino.

Complementando la visión macroeconómica, el evento contó con la participación experta de Norberto Iovane, gerente de BBVA, quien abordó un tema crucial para la reactivación del sector: el regreso del crédito. Iovane profundizó sobre hipotecas, préstamos para la vivienda y líneas de financiación específicas para desarrollos inmobiliarios, abriendo un panorama alentador para la concreción de nuevos proyectos. Un ecosistema empresarial de primer nivel, la magnitud de este encuentro fue posible gracias al respaldo y la sinergia de marcas líderes que apuestan firmemente al futuro de la región. El evento contó con el patrocinio de firmas de arquitectura y comercialización como ARA Inmobiliaria, el Estudio De Marchi-Salcedo.asoc; desarrolladoras y constructoras de la talla de Eleganza Desarrollos; y el apoyo del BBVA.

Asimismo, acompañaron la iniciativa empresas e instituciones de gran prestigio como Servicios Confluencia, La Reserva Barrio Botánico, CV Abogados, Luminia, Escribanía Ortega, Arco SRL, Safiar, Carlos Isla y Poggi-Smith, entre otras firmas líderes que conforman el motor productivo de la actividad. El evento organizado por Neuquén Real Estate no solo cumplió sus objetivos, sino que jerarquizó la actividad inmobiliaria de la provincia, elevando la vara de profesionalismo y calidad. La jornada se consolidó como el espacio de networking más relevante del año, donde se respiró un clima de negocios vibrante y optimista.

La convocatoria demostró que Neuquén no es solo un mercado en expansión, sino un polo de innovación y vanguardia. La capacidad de convocatoria de la martillera Ana Corrales y la calidad de los disertantes posicionaron a este encuentro como un hito trascendental, confirmando que el sector inmobiliario neuquino está preparado, unido y financiado para afrontar los desafíos del 2026 con solidez y visión de futuro.

Cómo comunicarse

Cámara de la Industria Inmobiliaria Neuquén Real Estate Web/Redes:@neuquenrealesate Email: realestateneuquen@gmail.com Teléfono: 2995974124