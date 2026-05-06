Buenos Aires no detiene su ritmo gastronómico: cuando parece que ya se exploró todo, surge una nueva ola de aperturas que marcan tendencia y amplían el mapa culinario porteño. Esta guía reúne 27 espacios que van desde bodegones renovados hasta bares con vistas excepcionales, pasando por bistrós creativos, ramen bars íntimos y pizzerías innovadoras, abarcando diversos barrios y estilos para todos los gustos.

Barrios de Buenos Aires a puro sazón

En Palermo, Hierro Bodegón presenta una versión contemporánea del bodegón argentino, combinando cocina popular con técnica cuidada y una estética cosmopolita. Entre sus especialidades destacan las mollejas al verdeo, arancinis de hongos y una coctelería de autor con propuestas como el Cynar Julep. Su dirección es Fitz Roy 1722.

También en Retiro, Trufa Restaurant se instala en el Palacio Paz Hotel con una propuesta de cocina de autor y temporada, que incluye langostinos laqueados y risotto de hongos. Su barra y salón con vista a Plaza San Martín complementan la experiencia. Está ubicado en Av. Santa Fe 760.

En Villa Crespo, Mambo ofrece una mirada visceral sobre la cocina argentina contemporánea, con un menú rotativo que incluye panes, embutidos y carnes nobles, todo preparado con fuego real y técnica precisa. Funciona de martes a sábado por la noche y de miércoles a domingo al mediodía en Malabia 820.

Villa Ortúzar se destaca con Lula, un restaurante que prioriza la estacionalidad y la creatividad en su carta, que combina influencias españolas y argentinas. Además, Lula Pana, su panadería contigua, ofrece productos artesanales de jueves a domingo. Ambos espacios se encuentran en Estomba 991.

En el mismo barrio, CURVA ofrece un menú ejecutivo al mediodía y por la noche se transforma en un espacio para disfrutar de vermut, vinos y platitos para compartir bajo una amplia vereda ideal para encuentros informales. Su dirección es Caldas 1596.

Palermo suma Koala, un restaurante con enfoque en gastronomía consciente y sustentabilidad, que ofrece platos elaborados con ingredientes seleccionados y proveedores responsables, en un ambiente cálido y hospitalario. Está ubicado en Fray Justo Santa María de Oro 2104.

En Recoleta, Presencia combina hospitalidad europea con espíritu porteño en un espacio dividido en restaurante y cafetería, con propuestas que van desde la alta gastronomía hasta café de especialidad y pastelería artesanal. Se encuentra en Montevideo 1789.

Para los amantes de la pizza y el helado, Bambina en Palermo Chico ofrece una propuesta simple y honesta con pizzas napolitanas y helados de sabores únicos como el de Halva. Su dirección es Cabello 3486.

En Núñez, Garabato Bistró reinterpreta el bistró clásico con una cocina dinámica y de alta técnica, en un ambiente parisino y relajado que invita tanto a cenas íntimas como a reuniones informales. Funciona en O’Higgins 3424.

Belgrano recibe Orei Ramen Bar, un espacio íntimo inspirado en los ramen-bar de Tokio, con caldos artesanales y fideos hechos en casa, además de un desayuno japonés único en la ciudad. Está en Pasaje Echeverría 1677 Local 8.

En Palermo, SOMMA destaca por su ubicación en el edificio OLA con vistas únicas al Rosedal y una carta moderna que incluye sushi y coctelería de autor. Su dirección es Dorrego 3550.

Colegiales cuenta con Burdo, un proyecto familiar que combina cocina visible y una cava subterránea de gran capacidad, con platos clásicos reversionados y porciones generosas. Se ubica en Delgado 1199.

Vicente López suma a Bravado, un restaurante que fusiona cocina argentina contemporánea con influencias familiares y una experiencia sensorial que incluye música en vivo y vinos de Patagonia y Armenia. Funciona en Av. del Libertador 1410.

En Belgrano, Mafia propone una experiencia irreverente de pizza napolitana con masa madre acompañada de champagne, en un ambiente que mezcla la clandestinidad de los años 20 con el glamour de los 90. Está en Roosevelt 2108.

Plaza Serrano presenta Jotti, un espacio que reinventa la comida callejera con platos prensados en pan brioche, preparados por Santiago Olivera y Dante Franco, y que ofrece café y tragos en un ambiente vibrante. Se encuentra en Jorge Luis Borges 1627.

En Palermo, Pani Pizza Feroz trae una propuesta nocturna y creativa con pizzas de larga fermentación y combinaciones atrevidas, acompañadas de coctelería de autor. Abre en Honduras 4999.

Chacarita recibe a Silvino, un bistró de cocina honesta y artesanal liderado por Gaspar Natiello, con platos reconfortantes y un ambiente cálido que mezcla lo clásico con lo moderno. Su dirección es Guevara 421.

En Recoleta, Cantina Recoleta ofrece una carta de confort con cocina a la leña, una terraza semitechada y una selección de vinos y aperitivos para acompañar sus platos. Está en Av. Santa Fe 1430.

Palermo suma un nuevo capítulo con Anasagasti Omakase, una experiencia íntima de sushi guiada por el sushiman, que se realiza en una casona histórica y ofrece un recorrido sensorial con productos frescos y exclusivos. Se ubica en Pasaje Anasagasti 2067.

Saavedra presenta Del Río Cantina, que recupera el espíritu de las cantinas italianas con platos caseros, una barra de vinos y un balcón con vista privilegiada para disfrutar el barrio. Funciona en Av. García del Río 2957.

Eléctrica Sede Palermo amplía su propuesta con un espacio más grande que rinde homenaje a Brooklyn, ofreciendo pizzas argentinas con técnica napolitana, platitos y pastas en un ambiente moderno. Está en Honduras 5903.

En Palermo Chico, L'harmonie abre su cuarta sede con un café para todo el día que combina desayunos, almuerzos y aperitivos en un espacio luminoso y con vereda amplia. Se encuentra sobre la avenida del Libertador.

Kamay Casa Gardel, en Abasto, fusiona cocina criolla peruana y nikkei en un espacio con murales y patio, ofreciendo platos como tiradito de langostinos y cócteles vistosos. Su ubicación es Carlos Gardel 3131.

Territorio Aura suma TIERRA, un espacio con sabores intensos y cocciones tradicionales, ambientado como un bosque, en una propuesta que combina arte y naturaleza. Está en Lafinur 3286.

Orno Palermo Off ofrece pizzas al taglio y una cantina con estilo ítalo-porteño, platos para compartir, vermuts y coctelería en un corredor gastronómico renovado. Su dirección es Beruti 3336.

Las 27 mejores aperturas gastronómicas en Buenos Aires para descubrir

En Saavedra, Barragán abrió su cuarta sede con un menú brunchero mexicano que incluye burritos, tacos y dulces, acompañado por café de especialidad y cócteles con impronta mexicana. Se encuentra en Superí 4301 esquina Ruiz Huidobro.

Sendero, una apertura silenciosa en julio que explotó en agosto, propone una experiencia que combina cena, barra y pista de baile en un mismo lugar, con platos simples y bien elaborados y una energía que evoluciona durante la noche. Está en Av. Costanera 6600.