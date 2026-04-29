Con motivo del feriado del 1° de mayo por el Día del Trabajador, la provincia de Buenos Aires se alista para un fin de semana largo repleto de actividades culturales y gastronómicas en distintas localidades del interior. Entre el viernes 1 y el domingo 3 de mayo, municipios bonaerenses ofrecerán una variedad de eventos pensados tanto para familias como para quienes desean descubrir pueblos con identidad propia.

Durante estos tres días, las celebraciones incluyen comidas regionales, música en vivo, ferias de emprendedores y actividades tradicionales. Muchas de estas propuestas son gratuitas o cuentan con entradas accesibles, lo que las convierte en opciones económicas para quienes buscan disfrutar cerca de la ciudad.

Entre los eventos destacados figuran festivales vinculados a la gastronomía criolla, como la torta frita, el costillar, el guiso campero y los alfajores. También se realizarán ferias artesanales y espectáculos culturales que invitan a recorrer destinos clásicos del turismo rural bonaerense.

Fiestas en la Provincia de Buenos Aires

Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente en Cazón

En el partido de Saladillo, Cazón celebrará la tradicional Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente el sábado 2 y domingo 3 de mayo. Este evento emblemático del turismo rural combina gastronomía casera, puestos de emprendedores, música en vivo y actividades para toda la familia. El entorno natural, con calles arboladas, aporta un encanto especial a la experiencia. Además, se realizan concursos de cocina y presentaciones folklóricas durante ambas jornadas.

Fiesta Regional del Alfajor en San Antonio de Areco

San Antonio de Areco será sede de la Fiesta Regional del Alfajor, que congrega a productores artesanales de diversos puntos de la provincia. Este festival ofrece degustaciones, venta directa al público, espectáculos en vivo y actividades culturales relacionadas con la tradición criolla que caracteriza a esta histórica ciudad. Además, los visitantes pueden aprovechar para recorrer pulperías, museos y calles que mantienen viva la identidad gauchesca del lugar.

Fiesta del Costillar Criollo en Uribelarrea

El viernes 1° de mayo, Uribelarrea será escenario de la Fiesta del Costillar Criollo, uno de los eventos gastronómicos más concurridos del corredor rural cercano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La jornada incluye parrillas al aire libre, puestos regionales, espectáculos musicales y una feria de productores locales. El costillar a la estaca es el protagonista principal, acompañado por vinos bonaerenses y productos artesanales. Uribelarrea es reconocido por su perfil gastronómico y su proximidad a la capital, lo que lo convierte en un destino preferido para escapadas de fin de semana.

Fiesta Regional del Guiso Campero en Capitán Sarmiento

También el viernes 1° de mayo, Capitán Sarmiento organizará la Fiesta Regional del Guiso Campero, una celebración que destaca la cocina tradicional de campo. Durante el evento se preparan grandes ollas de guiso comunitario, acompañadas por espectáculos folklóricos, puestos gastronómicos y una feria artesanal. Esta propuesta es ideal para quienes buscan una experiencia auténtica con sabores contundentes y un ambiente familiar.

Fiesta de la Empanada Campera en Chascomús

El sábado 2 de mayo, Chascomús llevará adelante la Fiesta de la Empanada Campera, una de las celebraciones gastronómicas más atractivas del calendario local. El evento combina degustaciones, concursos culinarios, espectáculos musicales y actividades recreativas junto a la laguna, uno de los principales atractivos turísticos del distrito. Además, el destino ofrece paseos por la costanera, circuitos históricos y opciones para disfrutar al aire libre, completando así una escapada ideal para el fin de semana largo.

Fiestas populares y gastronomía en Buenos Aires para el fin de semana largo

Estas fiestas populares se consolidan como una excelente excusa para recorrer la provincia de Buenos Aires en otoño, una temporada ideal para viajar por rutas cercanas sin incurrir en grandes gastos ni distancias extensas. Con propuestas accesibles, escenarios al aire libre y una fuerte identidad local, cada celebración brinda una experiencia única y diversa para quienes eligen disfrutar del feriado en el interior bonaerense.