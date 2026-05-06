Invitar a amigos a casa y preparar una picada es una tradición que se renueva con propuestas innovadoras. En este sentido, la cerveza se posiciona como una excelente opción para acompañar quesos, gracias a su diversidad de estilos y perfiles aromáticos.

La cerveza ofrece una paleta sensorial amplia, que abarca desde notas tostadas y acarameladas hasta matices cítricos y especiados, lo que la convierte en un complemento ideal para quesos de distintas intensidades y texturas. El maridaje entre cerveza y queso permite explorar contrastes y complementariedades muy interesantes. La carbonatación, por ejemplo, ayuda a limpiar el paladar frente a quesos grasos, mientras que ciertos perfiles de maltas o lúpulos pueden resaltar notas específicas del queso.

Sol Cravello, beer sommelier, destaca la importancia de experimentar: “No hay reglas rígidas: se puede buscar equilibrio o contraste, pero siempre priorizando la experiencia sensorial”.

Consejos para maridar cerveza y queso

A continuación, cinco combinaciones recomendadas para disfrutar en casa:

Golden Ale con frutos rojos + quesos de cabra: Las notas frutales realzan el perfil ácido y caprino, creando una mezcla fresca y compleja.

Las notas frutales realzan el perfil ácido y caprino, creando una mezcla fresca y compleja. Lagers suaves + quesos blandos y cremosos (como Camembert): La ligereza de la cerveza equilibra la untuosidad del queso, mientras la carbonatación limpia el paladar.

La ligereza de la cerveza equilibra la untuosidad del queso, mientras la carbonatación limpia el paladar. Amber Lager + quesos semiduros o de oveja: Las notas a caramelo y tostado dialogan con la intensidad y grasa de estos quesos, resaltando sus matices.

Las notas a caramelo y tostado dialogan con la intensidad y grasa de estos quesos, resaltando sus matices. IPA + quesos duros y aromáticos: El amargor y aromas frutales del lúpulo intensifican el carácter del queso, generando una combinación expresiva.

El amargor y aromas frutales del lúpulo intensifican el carácter del queso, generando una combinación expresiva. Stout + quesos intensos o ligeramente picantes: Las notas dulces, a café y cacao contrastan con la potencia del queso, logrando un maridaje profundo y persistente.

Maridajes de cerveza y queso para picadas en casa

Estas combinaciones reflejan una tendencia creciente que posiciona a la cerveza como una bebida gastronómica versátil, capaz de acompañar diversas ocasiones y propuestas culinarias.