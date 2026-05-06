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Maridajes especiales e innovadores

Cinco combinaciones de cerveza y queso para una picada perfecta en casa

Descubrí cómo maridar diferentes estilos de cerveza con quesos variados y sorprendé a tus amigas con una experiencia sensorial única y deliciosa.

Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Miércoles, 06 de mayo de 2026 a las 12:44
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Maridajes de cerveza y queso para picadas en casa

Invitar a amigos a casa y preparar una picada es una tradición que se renueva con propuestas innovadoras. En este sentido, la cerveza se posiciona como una excelente opción para acompañar quesos, gracias a su diversidad de estilos y perfiles aromáticos.

La cerveza ofrece una paleta sensorial amplia, que abarca desde notas tostadas y acarameladas hasta matices cítricos y especiados, lo que la convierte en un complemento ideal para quesos de distintas intensidades y texturas. El maridaje entre cerveza y queso permite explorar contrastes y complementariedades muy interesantes. La carbonatación, por ejemplo, ayuda a limpiar el paladar frente a quesos grasos, mientras que ciertos perfiles de maltas o lúpulos pueden resaltar notas específicas del queso.

Sol Cravello, beer sommelier, destaca la importancia de experimentar: “No hay reglas rígidas: se puede buscar equilibrio o contraste, pero siempre priorizando la experiencia sensorial”.

Consejos para maridar cerveza y queso

A continuación, cinco combinaciones recomendadas para disfrutar en casa:

  • Golden Ale con frutos rojos + quesos de cabra: Las notas frutales realzan el perfil ácido y caprino, creando una mezcla fresca y compleja.
  • Lagers suaves + quesos blandos y cremosos (como Camembert): La ligereza de la cerveza equilibra la untuosidad del queso, mientras la carbonatación limpia el paladar.
  • Amber Lager + quesos semiduros o de oveja: Las notas a caramelo y tostado dialogan con la intensidad y grasa de estos quesos, resaltando sus matices.
  • IPA + quesos duros y aromáticos: El amargor y aromas frutales del lúpulo intensifican el carácter del queso, generando una combinación expresiva.
  • Stout + quesos intensos o ligeramente picantes: Las notas dulces, a café y cacao contrastan con la potencia del queso, logrando un maridaje profundo y persistente.

Maridajes de cerveza y queso para picadas en casa

Estas combinaciones reflejan una tendencia creciente que posiciona a la cerveza como una bebida gastronómica versátil, capaz de acompañar diversas ocasiones y propuestas culinarias.

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