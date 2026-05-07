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Económica y fácil

Sopa crema de zanahoria: receta fácil y consejos para conservarla por más tiempo

En Argentina, la sopa crema de zanahoria es un clásico reconfortante ideal para otoño e invierno, que combina sabor, nutrición y economía. Descubrí cómo prepararla y conservarla para aprovechar al máximo su textura y aroma.

Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Jueves, 07 de mayo de 2026 a las 12:27
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Cómo preparar y conservar la sopa crema de zanahoria en Argentina

La sopa crema de zanahoria es una preparación tradicional que evoca la calidez del hogar y las tardes frescas de otoño e invierno, especialmente en Argentina. Su característico color naranja vibrante y textura aterciopelada la convierten en un plato que atrae tanto a niños como adultos, despertando el apetito con su aroma dulce y reconfortante.

Este plato, habitual en mesas familiares y en los menús de bodegones, se destaca por ser una opción económica, nutritiva y rápida de preparar, ideal para quienes buscan un alimento saludable durante la semana. La base de la sopa consiste en zanahorias, cebolla y ajo, cocidos y luego procesados hasta obtener una textura cremosa y suave.

 

Los secretos de la preparación

Para enriquecer su sabor y darle un cuerpo más delicado, es común agregar ingredientes como apio y papa, que aportan complejidad y suavidad al resultado final. La receta rinde aproximadamente 4 porciones, lo que la hace perfecta para compartir en familia.

Cómo preparar y conservar la sopa crema de zanahoria en Argentina

En cuanto a su conservación, la sopa crema de zanahoria puede mantenerse en la heladera hasta 3 días si se guarda en un recipiente hermético. Para prolongar su duración, es recomendable almacenarla en el freezer, donde puede conservarse por un máximo de 3 meses. Al momento de recalentarla, se aconseja hacerlo a fuego suave para preservar su textura cremosa y evitar que se corte.

Estas indicaciones son aproximadas y los valores nutricionales pueden variar según los ingredientes específicos y las cantidades utilizadas en cada preparación.

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