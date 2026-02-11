En la provincia de Córdoba, un nuevo camino serrano conocido como la “ruta serpiente” ha surgido como una alternativa para quienes buscan conectar con la naturaleza a través de un recorrido lleno de paisajes de altura. Esta vía une dos puntos turísticos destacados: Tanti y el camino hacia Los Gigantes.

A diferencia de muchas rutas argentinas que enfrentan problemas de mantenimiento y representan un desafío para quienes las transitan, esta ruta cordobesa se destaca por las obras en progreso que mejoran la circulación y la conectividad regional. El camino atraviesa montañas y quebradas, rodeado por vegetación autóctona que invita a detenerse y admirar cada paisaje.

Paisajes para todos los viajeros

El recorrido ofrece una experiencia particular según el medio de transporte. En auto, permite disfrutar de las vistas y la tranquilidad; en moto, el contacto con el viento y el sol se intensifica; y en bicicleta, la conexión con el entorno natural se vuelve aún más profunda. En cualquiera de los casos, la ruta invita a detenerse en sus múltiples miradores para apreciar y fotografiar la belleza de las Canteras de Cerro Blanco, famosas por sus piedras claras que contrastan con el cielo.

Entre los puntos recomendados para visitar durante este paseo se encuentran Los Gigantes, un sitio emblemático, y el parador del río Yuspe, ubicado cerca del camino. Ambos destinos ofrecen atractivos naturales que complementan el viaje.

La ruta serpiente es un recorrido impredecible debido a sus curvas, pero las recompensas visuales y de contacto con la naturaleza hacen que valga la pena. Además, su cercanía a la ciudad de Córdoba —apenas a 90 minutos en auto— la convierte en una opción ideal para un paseo de día completo.