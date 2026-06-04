El esperado Lollapalooza Argentina 2027 anunció la salida a la venta de sus entradas Early Bird, con la edición programada para los días 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Esta etapa inicial de venta busca satisfacer a los fanáticos que desean asegurar su lugar con anticipación.

Las entradas Early Bird y la preventa exclusiva para clientes de Santander Visa están disponibles desde el jueves 4 de junio a las 10:00 horas, exclusivamente a través del sitio allaccess.com.ar. Además, los compradores pueden optar por pagar en hasta seis cuotas sin interés. Esta preventa exclusiva durará hasta agotar stock, tras lo cual se abrirá la venta general para todos los medios de pago.

Ya están a la venta los Early Birds para Lollapalooza Argentina 2027: cómo conseguir entradas

Promociones y pases personalizados para todos los gustos

Por otro lado, la empresa Personal se suma nuevamente al festival ofreciendo a sus clientes un 15% de descuento en la compra de entradas, también hasta agotar stock. Para acceder a esta promoción, los usuarios deben ingresar a la aplicación Mi Personal y utilizar un código exclusivo.

La propuesta de Lollapalooza Argentina 2027 incluye distintos tipos de abonos para adaptarse a las preferencias de los asistentes. El 3 Day Pass otorga acceso a los tres días y a todos los shows en los cinco escenarios, además de permitir disfrutar de la gastronomía de chefs reconocidos, merchandising oficial, y acceder a espacios temáticos como Espíritu Verde, Rock & Recycle, Kidzapalooza y más. También ofrece entrada gratuita para niños menores de 10 años y acceso a estaciones de agua y lockers.

El 3 Day Pass Plus añade beneficios exclusivos como una zona de descanso con sombra, wifi, baños preferenciales, pantallas gigantes con transmisión en vivo, estaciones de carga para celulares, juegos al aire libre, y atención personalizada, entre otros servicios.

Para quienes buscan una experiencia premium, el 3 Day Pass Lolla Lounge brinda acceso a un área exclusiva con vista lateral a los escenarios principales, zonas de descanso, estaciones de glitter, espacio de masajes, puestos exclusivos de merchandising y bebidas, y un equipo dedicado a la atención personalizada de los asistentes.

Tras una edición anterior que contó con artistas como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Deftones, Skrillex, Lorde y Paulo Londra, el Hipódromo de San Isidro volverá a convertirse en el epicentro de la música y el arte. Sin embargo, lo que realmente distingue a Lollapalooza Argentina es su público, reconocido por su entrega y energía inigualables que transforman cada show en una experiencia colectiva inolvidable.