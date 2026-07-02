La plataforma de teatro online más grande de habla hispana, Teatrix, prepara un mes de julio repleto de novedades para sus suscriptores. Su catálogo se amplía con producciones reconocidas y contenido pensado para toda la familia, incluyendo un documental, un unipersonal galardonado, una comedia y un espectáculo infantil.

Todas las semanas de Julio un estreno diferente

El viernes 3 de julio se estrena “Alma de artista”, un documental que reúne a destacados actores argentinos como Guillermo Francella, Diego Peretti, Mercedes Morán y Soledad Silveyra. Bajo la dirección de Miguel Rodríguez Arias, este largometraje ofrece una mirada profunda y dinámica sobre los desafíos de la actuación y los secretos detrás de la creación de personajes.

Una semana después, el viernes 10, llegará “Gayola en París”, un unipersonal que ha conquistado a público y crítica, ganando el Martín Fierro al Mejor Unipersonal y dos Premios Hugo. Dirigida por Pablo Gorlero, la obra sigue la historia de un boxeador de arrabal atrapado entre el tango y la cultura francesa. La puesta destaca por su registro sonoro con ocho micrófonos y tres cámaras que capturan la intensidad y la intimidad del actor.

Para las vacaciones de invierno, el viernes 17 se presenta “Vuelta a la tierra”, un show infantil de la banda uruguaya Granja de Piratas. Con un estilo de rock para niños, el espectáculo propone un viaje intergaláctico lleno de humor y aventura, invitando a las familias a reflexionar sobre el valor de los afectos.

Finalmente, el viernes 24 desembarca en Teatrix la comedia “Dos locas de remate”, dirigida por Manuel González Gil y ganadora de los premios ACE y Estrella de Mar a Mejor Comedia. Protagonizada por Soledad Silveyra y Verónica Llinás, la obra presenta el encuentro forzado entre dos hermanas distanciadas durante veinte años, transformando el living de una casa en un escenario de humor y tensión. La pieza explora con agudeza y risas las complejidades de las relaciones familiares.

Julio trae estrenos exclusivos en Teatrix con obras premiadas y propuestas para toda la familia

Teatrix ofrece un catálogo con más de 400 obras teatrales completas y 600 contenidos audiovisuales, consolidándose como un espacio clave para el acceso al teatro en español. Fundada por Mirta Romay, hija del reconocido productor Alejandro Romay, la plataforma continúa apostando por contenidos de calidad y variedad para todos los públicos.