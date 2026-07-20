Para las vacaciones de invierno 2026, Mundo Marino en San Clemente del Tuyú renueva su oferta turística con una pista de hielo real, diseñada para que tanto adultos como niños disfruten de una experiencia única en la Costa Atlántica.

Esta nueva atracción, con una superficie de 150 metros cuadrados, se encuentra en un espacio cerrado que garantiza su funcionamiento sin importar las condiciones climáticas. El ambiente está ambientado con música, luces de colores, efectos láser y una pantalla de 12 metros de ancho que acompañan el patinaje.

Nueva atracción sin importar las condiciones climáticas

Además, Mundo Marino facilita los patines y cuenta con la presencia de dos patinadoras profesionales que brindan asistencia y consejos para quienes se inician en esta actividad sobre hielo.

Mundo Marino presenta pista de hielo real para las vacaciones de invierno 2026 en la Costa Atlántica

La propuesta de la pista de hielo se suma a la amplia variedad de actividades educativas y recreativas que ofrece el parque, que abarca más de 40 hectáreas dedicadas a la conservación y el conocimiento de la fauna marina.

Entre las experiencias destacadas se encuentran recorridos especiales, presentaciones y charlas informativas, como las que se ofrecen en Rincón de la Bahía, donde se aborda la vida de rayas y chuchos, especies emblemáticas de la región.

Otra atracción exclusiva es la "Merienda con los Delfines", una actividad que permite a los visitantes disfrutar de un refrigerio mientras observan a los delfines nadar a pocos centímetros detrás de un vidrio. Este encuentro íntimo se desarrolla en un ambiente con iluminación tenue y música suave, y cuenta con la presencia de un cuidador que comparte datos y responde preguntas sobre estos animales marinos.

La merienda estará disponible con cupo limitado desde el 18 de julio hasta el 1 de agosto, y requiere reserva previa a través de la página oficial de Mundo Marino.

Con estas innovaciones, Mundo Marino busca ofrecer un plan integral para las vacaciones de invierno, combinando diversión, educación y contacto directo con la naturaleza en uno de los destinos más emblemáticos de la Costa Atlántica.