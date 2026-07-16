La temporada de invierno vuelve a poner a Neuquén en el centro del mapa turístico nacional. San Martín de los Andes y Villa La Angostura se ubicaron entre los cinco destinos más buscados por los argentinos para las vacaciones de invierno, un dato que refleja el fuerte atractivo que mantiene la cordillera neuquina en uno de los momentos más importantes del año para el sector.

El relevamiento elaborado por Focus Market para el blog Hablemos de Plata, de Naranja X, ubica a San Martín de los Andes en el cuarto lugar y a Villa La Angostura en el quinto puesto del ranking nacional. Ambas localidades solo son superadas por San Carlos de Bariloche, Ushuaia y Mendoza, consolidando a la Patagonia como la región preferida por quienes buscan nieve, paisajes de montaña y actividades al aire libre.

El informe también muestra un cambio en el comportamiento de los viajeros. La demanda comenzó a recuperarse, aunque con consumidores que comparan precios, buscan promociones y, en muchos casos, esperan hasta último momento para concretar la reserva.

Damián Di Pace, director de Focus Market, explicó que "las reservas, en el contexto del Mundial, muestran una marcada tendencia a las compras de último momento con destinos favorables al mercado doméstico más que al exterior".

Las plataformas confirman el crecimiento de la cordillera neuquina

La tendencia no aparece solamente en un estudio. Distintas plataformas especializadas coinciden en que la provincia de Neuquén volvió a transformarse en una de las grandes protagonistas del invierno.

Turismocity ubicó nuevamente a San Martín de los Andes y Villa La Angostura entre los destinos con mayor cantidad de búsquedas de vuelos para julio y agosto. En ese ranking aparecen detrás de Bariloche, Ushuaia y Mendoza, impulsados por la combinación de centros de esquí, naturaleza e infraestructura turística.

La demanda comenzó a recuperarse, aunque con consumidores que comparan precios, buscan promociones y, en muchos casos, esperan hasta último momento para concretar la reserva.

En paralelo, Despegar detectó que durante mayo la demanda de paquetes turísticos nacionales para viajar en julio aumentó un 36,9% respecto del mismo período del año pasado, una señal que confirma el mayor interés por recorrer destinos argentinos.

El turismo nacional gana terreno frente a los viajes al exterior

Los especialistas coinciden en que muchos viajeros volvieron a mirar el mercado interno. El encarecimiento de algunos destinos internacionales y la modificación en las condiciones cambiarias llevaron a numerosas familias a priorizar viajes dentro del país.

En ese escenario, la cordillera patagónica continúa siendo una de las opciones más elegidas. La posibilidad de disfrutar la nieve, los centros de esquí, la gastronomía regional y los paisajes naturales mantiene a San Martín de los Andes y Villa La Angostura entre los lugares con mayor demanda.

El liderazgo de Bariloche sigue siendo indiscutido, aunque Neuquén logra posicionar dos destinos dentro de los cinco primeros lugares, una señal que fortalece el movimiento turístico provincial en plena temporada alta.

Con miles de visitantes esperados durante las próximas semanas, las localidades cordilleranas se preparan para uno de los períodos de mayor actividad económica del año. El nivel de ocupación y el movimiento comercial serán indicadores clave para medir cómo evoluciona una temporada que, por ahora, vuelve a tener a la provincia de Neuquén entre las grandes protagonistas del turismo argentino.