La Agencia Córdoba Cultura y En Vivo Producciones S.A. lanzaron oficialmente la convocatoria para que bandas infantiles participen en Cosquín Rock 2027 a través de la iniciativa Rockeritos CBA 2027.

Esta propuesta está destinada a grupos de rock compuestos por niños, niñas y jóvenes de hasta 16 años residentes en Córdoba, que deseen formar parte del reconocido festival que se desarrollará los días 6 y 7 de febrero de 2027 en Santa María de Punilla.

Rockeritos CBA 2027 una realidad musical para los más chicos

Las bandas deberán estar integradas por entre tres y seis integrantes y ser postuladas por alguna institución, academia o taller de formación musical de la provincia. La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 31 de agosto de 2026.

Abren la convocatoria para que bandas infantiles participen en Cosquín Rock 2027

El proceso de selección contempla una primera evaluación realizada por un jurado especializado, que elegirá seis grupos para participar en una instancia en vivo denominada Pre Rockeritos CBA 2027.

Posteriormente, dos bandas serán seleccionadas para formar parte de la programación oficial de Rockeritos CBA durante el festival Cosquín Rock 2027, brindando un escenario profesional a los jóvenes músicos.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa Infancias CBA y tiene como objetivo fomentar la creación artística, fortalecer los espacios de formación musical y ofrecer oportunidades únicas a las nuevas generaciones de artistas cordobeses.