Uruguay, conocido principalmente por sus atractivos de verano y playas, ofrece en julio de 2026 un panorama turístico diferente, ideal para quienes buscan tranquilidad y experiencias auténticas. La temporada invernal invita a recorrer bodegas, museos, cafés y paisajes naturales, disfrutando de una atmósfera creativa y relajada.

En Montevideo, la capital, barrios como Cordón y Ciudad Vieja se han convertido en centros culturales gracias a sus cafés de especialidad y librerías, que funcionan como puntos de encuentro. La ciudad combina estilos arquitectónicos como el art déco y el modernismo, además de contar con símbolos emblemáticos como el Palacio Salvo y una rambla de 30 kilómetros frente al Río de la Plata.

La gastronomía local se renueva con propuestas de autor y enoturismo urbano. Destacan bodegas como Santa Rosa, que posee una de las cavas subterráneas más grandes de Sudamérica, y City Winery, donde se pueden degustar las principales cepas uruguayas. Además, la agenda cultural para el segundo semestre de 2026 incluye ópera, ballet y teatro en espacios como el Teatro Solís y el Auditorio del Sodre. El candombe, el tango y el latido afro mantienen su presencia como pilares culturales de la ciudad.

Cada lugar con su encanto particular

Colonia, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, ofrece un casco histórico único con calles adoquinadas y el renovado Muelle de Madera para pasear. La Ruta del Queso invita a visitar queserías artesanales y pequeños establecimientos rurales, mientras que bodegas y destilerías premiadas como Los Cerros de San Juan y Sur 34 Gin presentan experiencias gastronómicas inmersivas. En las zonas rurales, el cielo estrellado se aprecia con claridad gracias a la baja contaminación lumínica.

En Maldonado, Punta del Este despliega una ruta artística que combina descanso y cultura, evitando las aglomeraciones veraniegas. El Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry, el Museo Ralli con obras de Dalí y arte latinoamericano, y el Jardín Japonés son algunos de sus atractivos. Cerca, Casapueblo, la escultura habitable de Carlos Páez Vilaró, ofrece una de las mejores puestas de sol del continente. La Calle 20, conocida como “Fashion Road”, se renovó con concept stores y cafés especializados. En la región de Garzón, apodada la “Toscana del Sur”, se pueden disfrutar almuerzos entre olivares y vuelos en globo al amanecer, una propuesta destacada del slow travel.

Para quienes prefieren la naturaleza, Lavalleja presenta Manantiales Serranos, declarado Geoparque Mundial por la UNESCO. Allí se pueden realizar caminatas, cabalgatas y otras actividades al aire libre en un entorno que combina sierras, cursos de agua y vida local.

Rocha, con 180 kilómetros de costa, es ideal para el avistaje de fauna. El Parque Nacional Cabo Polonio alberga una de las mayores colonias de lobos marinos de Sudamérica, mientras que en la Laguna de Rocha se registran más de 220 especies de aves. Durante el invierno, la Ballena Franca Austral llega a la región, incrementando el atractivo turístico. La Pedrera y La Paloma son opciones recomendadas para viajes familiares, y Cabo Polonio ofrece una experiencia de desconexión digital total. En las Sierras de Rocha, las cabalgatas y la gastronomía criolla complementan la oferta, junto con el Parque Nacional Santa Teresa, que protege aves en peligro de extinción y cuenta con 4 Monumentos Históricos Nacionales.

En el norte del país, en la frontera con Brasil, se desarrollan tours “Safari Minero” en las canteras de Los Catalanes, Artigas, reconocidas como Patrimonio Geológico de la Humanidad por la UNESCO por sus formaciones rocosas de interés internacional. El Valle del Lunarejo, en Rivera, es un área protegida con pendientes, saltos de agua y un ecosistema único, ideal para caminatas y observación de aves.

Para quienes ingresan por los puentes internacionales, Uruguay propone tres corredores turísticos temáticos en auto:

Tiempo y tradiciones: con sitios como el ex-Frigorífico Anglo en Fray Bentos (Patrimonio de la Humanidad), Mercedes, el Parque Nacional Esteros de Farrapos y las termas de Guaviyú.

con sitios como el ex-Frigorífico Anglo en Fray Bentos (Patrimonio de la Humanidad), Mercedes, el Parque Nacional Esteros de Farrapos y las termas de Guaviyú. Relax y naturaleza: enfocado en la desconexión, incluye Montes del Queguay, Termas de Almirón y propuestas de astroturismo.

enfocado en la desconexión, incluye Montes del Queguay, Termas de Almirón y propuestas de astroturismo. Lujo de la cercanía: combina resorts termales en Salto, turismo gastronómico, degustación de aceites de oliva y experiencias en estancias rurales y campos de golf.

Vacaciones de invierno en Uruguay: descubre cultura, naturaleza y gastronomía en julio

Con estas propuestas, Uruguay fortalece su perfil como destino familiar para las vacaciones de invierno, ofreciendo variedad y cercanía para distintos intereses y estilos de viaje.