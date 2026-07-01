Bodega del Chañar invita a ser enólogo por un día: la experiencia que une vino, gastronomía y paisajes

El turismo del vino sigue creciendo en Neuquén y suma nuevas propuestas para quienes buscan combinar naturaleza, gastronomía y experiencias auténticas. En San Patricio del Chañar, uno de los destinos vitivinícolas más importantes de la Patagonia, Bodega Malma presentó "Armá tu propio Blend", una actividad que permite a los visitantes convertirse en enólogos por un día.

La propuesta invita a conocer de manera práctica y sensorial el mundo del vino. Quienes participen en la experiencia podrán crear de un corte personalizado y luego podrán llevárselo a casa como recuerdo..

Creá tu propio vino, una de las actividades más originales

La actividad comienza con una introducción a las principales variedades de uva que se producen en la región y las características que distinguen a cada cepa.

Con ese conocimiento inicial, los participantes prueban distintas combinaciones y porcentajes hasta encontrar el equilibrio ideal para elaborar su propio blend. Durante el proceso descubren cómo pequeñas modificaciones pueden alterar aromas, estructura, textura y cuerpo del vino.

Malma lanzó la propuesta que les permite a los amantes del vino convertirse en enólogos por un día - Foto: Neuquén Informa

Una vez definida la fórmula, llega uno de los momentos más atractivos de la experiencia: el embotellado y diseño de una etiqueta personalizada. Cada visitante se lleva una botella única creada por sus propias manos.

Recorridos por la bodega y secretos de la producción vitivinícola

La propuesta también incluye una caminata guiada por los viñedos de la bodega, donde se explican las tareas que se realizan durante la temporada de poda, una etapa clave para la calidad de las futuras cosechas. Además, los visitantes conocen las características de los distintos tipos de suelo que distinguen a San Patricio del Chañar y que contribuyen a la identidad de los vinos neuquinos.

El recorrido continúa por el laboratorio y los sectores de elaboración, donde se muestran los controles de calidad y las distintas etapas del proceso productivo. La visita es guiada por el enólogo Lucas Quiroga, quien comparte detalles técnicos, curiosidades de la producción patagónica y responde consultas sobre la actividad vitivinícola de la región.

Una propuesta ideal para las vacaciones de invierno, fines de semana o el Día del Amigo - Foto: Neuquén Informa

Gastronomía regional para completar la experiencia

La jornada concluye con un almuerzo en el restaurante de la bodega, donde el chef Francisco "Pancho" Fernández presenta una propuesta gastronómica diseñada para maridar con los vinos elaborados en el establecimiento.

La combinación de cocina regional, vinos patagónicos y vistas a los viñedos convierte a esta experiencia en una de las escapadas más atractivas para quienes visitan Neuquén durante el invierno o planean una salida diferente durante el resto del año.

Ideal para las vacaciones de invierno, fines de semana y el Día del Amigo

El enoturismo se consolida como uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro de la oferta turística neuquina. Experiencias participativas como "Armá tu propio Blend" permiten vivir el vino desde una perspectiva educativa, recreativa y sensorial.

Actualmente la actividad se realiza con reserva previa y, con motivo del Día del Amigo, la bodega prevé habilitar nuevas fechas abiertas al público.

Cómo reservar y consultar

Aquellas personas interesadas en convertirse en enólogos por un día podrán comunicarse con la Bodega Malma a través de sus canales oficiales: