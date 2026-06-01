Agapanto: una planta ideal para plantar en otoño y decorar el jardín en cualquier época del año

El agapanto no solo sobresale en los jardines por ser una planta compacta y colorida, sino también por su resistencia, por eso los jardineros recomiendan su cultivo.

Una vez que desarrolla las raíces, puede sobrevivir a momentos de sequía y no requiere demasiados cuidados. Es ideal para principiantes o para quienes no disponen de mucho tiempo para dedicarle al mantenimiento.

El otoño es una buena estación para multiplicarlos y soporta muy bien las distintas condiciones del jardín. La técnica de dividirlos y propagarlos, permite obtener nuevas plantas a partir de una ya desarrollada y a su vez, ayuda a la original a tener más fuerza para florecer.

Para dividir un agapanto lo primero que hay que hacer, es elegir una planta adulta y sana, con un buen tamaño. No conviene hacerlo con ejemplares demasiado chicos, ya que todavía no se han desarrollado lo suficiente como para separarlos en varias partes.

Una vez identificada, se debe sacar la planta completa, del suelo o maceta. Se puede hacer con la ayuda de una pala, con cuidado de no cortar muchas raíces.

El siguiente paso consiste en separar la planta. Con un serruchito o cuchillo filoso, se van cortando porciones. Cada una tiene que tener raíces y tres o cuatro hojas, para plantarlas por separado.

Por último, cada una de esas porciones, se planta en su nuevo lugar, asegurándose de que haya tierra suelta, no demasiado compacta y un buen drenaje. Luego se riega un poco para que las raíces se acomoden.

En caso de no tener plantas muy desarrolladas como para dividirlas, se pueden propagar por semillas, que se encuentran en el interior de la flor. Se las puede germinar en un papel húmedo, a la semana ya asoman los brotes, se los pasa al sustrato y crecen rapidísimo.

El agapantus requiere estar ubicado en un lugar con buena luz. Lo ideal es que reciba sol directo durante varias horas al día. En caso de estar en la sombra durante varias horas, puede crecer, pero no dará muchas flores.

En cuanto al riego, no es una planta que necesite agua todos los días, ya dijimos que una vez que desarrolla puede soportar períodos secos. De todas maneras, durante la época de floración, conviene hacer riegos de manera frecuente, para potenciar la aparición de las flores, pero con cuidado de no encharcar para no pudrir las raíces.

Una última sugerencia, no dejar las varas florales secas, si no se van a usar las semillas, lo mejor es cortarlas desde la base, de ésta forma la planta no gasta energía en las partes secas y puede concentrarse en fortalecer las raíces.

