Un alfajor cordobés llamado El Nazareno fue distinguido como el mejor del mundo en un ranking de galletitas elaborado por el sitio especializado Taste Atlas. Este reconocimiento lo posiciona por encima de otras delicias internacionales como la melomakarona griega y el makroud el louse argelino.

El listado, actualizado en abril de 2026, muestra al alfajor de Traslasierra como líder en su categoría, que en Argentina se considera una galletita propia.

El alfajor premiado es un clásico de dulce de leche con cobertura de chocolate, cuya popularidad se basa en la calidad de sus ingredientes. Según Taste Atlas, su "dulce de leche es cremoso, con un sabor lácteo intenso y una dulzura natural que no resulta invasiva, sino que se integra de manera armónica con el resto de la composición". Además, destacan que "la cobertura de chocolate es suave y golosa, y aporta un sutil toque amargo que equilibra la intensidad dulce del relleno".

El ranking de 2026 también muestra la presencia de las subcategorías "Alfajores santafesinos" y "Alfajores cordobeses" en los puestos 9 y 10, lo que refleja la dinámica y el carácter temático de los votos de la audiencia de Taste Atlas.

El podio completo de los mejores alfajores

En el listado específico de "Mejores galletitas del mundo, por producto", El Nazareno de chocolate ocupa el primer lugar, seguido por el "Intenso negro" de Guolis, una marca de Buenos Aires, y el tradicional alfajor de dulce de leche de La Olla de Cobre, de San Antonio de Areco, que completa el podio.

Otros destacados son El Señor Alfajor, de frambuesa y merengue de Monte Grande, que se posiciona en cuarto lugar, y el clásico marplatense Malfatti, que incluso supera a marcas reconocidas de La Feliz.