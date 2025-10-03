Rivero, de vender alfajores en la calle a ser convocado por Scaloni

Hasta hace no mucho, Lautaro Rivero se ganaba la vida vendiendo alfajores en la calle. Con apenas 16 años, caminaba las veredas de su barrio en Moreno con una caja en la mano, una sonrisa en el rostro y un sueño tan grande como su corazón: llegar a jugar en River y en la Selección Argentina.

Aquel adolescente que desafiaba el frío y el cansancio para ayudar a su familia y costear sus viajes a los entrenamientos, hoy es una de las grandes sorpresas en la lista de convocados de Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA. Con apenas 21 años, Rivero no solo se ganó un lugar en el plantel de River, sino también en la consideración del técnico campeón del mundo.

Una infancia de lucha

Lautaro nació y creció en Moreno, en una familia humilde, junto a sus cinco hermanos. Desde muy chico supo lo que era luchar. Jugaba en potreros con sus amigos y dio sus primeros pasos en el club Los Halcones, a pocas cuadras de su casa.

Su talento lo llevó a pasar por clubes como Villa Luro Norte y La Victoria, hasta que, con 14 años, llegó a River. Pero el camino en las inferiores del Millonario no fue sencillo. Con recursos limitados y sin certezas sobre su futuro, Lautaro decidió salir a vender alfajores en la calle. Lo hacía después de entrenar o en los días libres, con un objetivo claro: no dejar que la falta de dinero le robara el sueño de jugar en Primera.

El punto de quiebre

En 2024, sin lugar en el primer equipo de River, fue cedido a préstamo a Central Córdoba de Santiago del Estero. Lejos de bajar los brazos, ese cambio fue un renacer: se consolidó como titular, fue figura en la histórica consagración en la Copa Argentina y disputó todos los partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores, incluida la hazaña ante Flamengo en el Maracaná.

Tras su gran nivel, River decidió repescarlo para disputar el Mundial de Clubes. Aunque no sumó minutos en el certamen, su crecimiento fue notorio y volvió al club con otra confianza. Su debut oficial con la camiseta de River llegó en agosto de 2025, ante Independiente, y desde entonces no paró de crecer.

En poco tiempo, le ganó el puesto a defensores consolidados como Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz, y fue titular en la serie de cuartos de final de la Libertadores ante Palmeiras, mostrando temple, inteligencia táctica y personalidad.

La foto que conmovió al país

Durante los festejos por la Copa Argentina con Central Córdoba, Lautaro compartió una imagen en su cuenta de Instagram que se volvió viral: una foto suya vendiendo alfajores en la calle, apenas un año atrás. “Hace un año. No puedo creer todo esto”, escribió. Miles de personas se emocionaron al ver esa postal de superación, esfuerzo y humildad.