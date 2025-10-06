La emblemática empresa marplatense “Los T’ Puales”, reconocida por sus alfajores y galardonada en 2023 como la mejor en la categoría de chocolate negro, anunció la suspensión total de su producción y el cierre de sus locales.

Tras alcanzar la cima del éxito al obtener la medalla de oro en el Campeonato Mundial del Alfajor celebrado en La Rural, la firma cerró su local ubicado en la calle Avellaneda, mientras que el establecimiento en Avenida Libertad se prepara para cerrar próximamente.

La decisión, que tomó por sorpresa a sus seguidores y al sector gastronómico, fue comunicada a través de sus redes sociales, donde explicaron que la medida responde a la necesidad de “frenar para tomar perspectiva y recuperarse”.

Suspensión de ventas

Además, se confirmó que la venta mayorista y minorista, tanto en tiendas físicas como online, fue suspendida indefinidamente. Por el momento, los productos disponibles son únicamente los que permanecen en stock en algunos comercios.

En su mensaje, la empresa se despidió con un tono emotivo: “Por el momento es un cierre sin fecha límite, nos encantaría poder decirles que volvemos, pero no está definido”.

Los T’ Puales suspende producción y cierra locales.

Aunque no se detallaron las causas exactas que motivaron esta suspensión, el comunicado deja entrever las dificultades que enfrentan las empresas del sector. La firma finalizó con un agradecimiento a sus clientes: “Solo tenemos palabras de agradecimiento y amor por todo el tiempo compartido y apoyo. Gracias”.

La inesperada noticia genera incertidumbre entre sus fanáticos, quienes esperan que la marca que alcanzó reconocimiento mundial vuelva a estar presente en el mercado local en un futuro cercano.