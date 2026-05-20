El Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén presentó una nutrida agenda de actividades culturales para esta semana, con propuestas que combinan cine nacional, exposiciones de artistas argentinos y recorridos guiados gratuitos para toda la comunidad.

Uno de los ejes destacados será la continuidad del “Mes del Cine Nacional”, una iniciativa que celebra el Día del Cine Argentino con proyecciones de largometrajes, mediometrajes y cortos federales en el auditorio del museo. Entre las producciones programadas se encuentran “Disparo de mandarina”, dirigida por Gaspar Parera; “Aquella noche que los dólares se fugaron”, de Ignacio Richetti; y “El cinturón de Olivia”, de Jeremías Magnaghi Rudy. Las funciones estarán acompañadas por charlas con realizadores y tendrán entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad de la sala.

En paralelo, el museo continúa exhibiendo la muestra “Del Riachuelo al Wallmapu”, dedicada al reconocido artista Adolfo Bellocq. La exposición reúne más de cien obras y propone un recorrido por distintas etapas de su producción, atravesadas por la identidad nacional y la cosmovisión mapuche. La muestra pone especial énfasis en el vínculo del artista con la Patagonia y su interés por las leyendas y tradiciones originarias.

“Del Riachuelo al Wallmapu” reúne más de cien obras de Adolfo Bellocq en una destacada retrospectiva.

Otra de las propuestas destacadas es “Insuflar la materia”, del escultor rionegrino Néstor Confalonieri, que se exhibe en el Espacio Tomasello y la confitería del museo. La muestra reúne esculturas, dibujos y grabados de un artista con trayectoria internacional, reconocido por su trabajo en talla directa sobre madera y piedra y por su mirada profundamente vinculada a la naturaleza y las culturas originarias de la Patagonia.

Además, la Sala Permanente del museo renovó el guion curatorial de las obras patrimoniales del MNBA y del MNBA Neuquén, organizadas en cuatro grandes ejes temáticos: lo social, la mirada abstracta, el paisaje y los sujetos de la mirada. La propuesta busca generar nuevos diálogos entre distintas disciplinas y épocas del arte argentino.

“Del Riachuelo al Wallmapu” reúne más de cien obras de Adolfo Bellocq en una destacada retrospectiva.

El museo podrá visitarse de martes a viernes de 9.30 a 20 y los sábados, domingos y feriados de 16 a 20. También habrá visitas guiadas gratuitas en distintos horarios. Desde la institución recordaron que todas las actividades son abiertas y gratuitas para el público.