Paisajes volcánicos y cielos estrellados: Caviahue-Copahue invita a un workshop de fotografía

Del 9 al 13 de septiembre se desarrollará "Caviahue bajo las estrellas", un workshop de fotografía de paisaje y astrofotografía que propone recorrer algunos de los escenarios naturales más emblemáticos del destino a través de una experiencia que integra formación técnica, interpretación del ambiente y promoción del patrimonio natural.

La propuesta es impulsada por el prestador turístico habilitado Copahue Expeditions, junto a la reconocida fotógrafa de naturaleza Alejandra Heis, y cuenta con el acompañamiento de la subsecretaría de Turismo de Caviahue-Copahue, en el marco de las acciones que buscan fortalecer la oferta turística del destino mediante iniciativas innovadoras desarrolladas por el sector privado.

El workshop está dirigido a fotógrafos aficionados, creadores de contenido y amantes de la naturaleza interesados en perfeccionar sus conocimientos mientras recorren paisajes únicos como las Siete Cascadas, el área volcánica de Copahue, el Salto del Agrio, Laguna Escondida, Puente de Piedra y Cascada Escondida.

¿En qué consiste la experiencia?

Durante cinco jornadas, los participantes combinarán clases teóricas con salidas de campo para desarrollar técnicas de fotografía de paisaje, panorámicas, timelapse, fotografía nocturna y astrofotografía, aprovechando una de las principales fortalezas del destino: la escasa contaminación lumínica y la calidad de sus cielos para la observación nocturna.

Uno de los ejes centrales de la propuesta será la conservación del ambiente. Cada actividad promoverá buenas prácticas en espacios naturales, fomentando el respeto por los ecosistemas y entendiendo la fotografía como una herramienta para interpretar, valorar y difundir el patrimonio natural neuquino.

General un banco de imágenes

Además de la capacitación, la iniciativa contribuirá a generar un importante banco de imágenes del destino producido por los propios participantes, fortaleciendo la difusión de Caviahue-Copahue en redes sociales, medios especializados y espacios vinculados al turismo y la fotografía.

Esta propuesta se enmarca en la estrategia que impulsa el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales para acompañar el desarrollo de productos turísticos innovadores que permitan diversificar la oferta provincial, ampliar la estadía de los visitantes y atraer nuevos segmentos interesados en experiencias vinculadas con la naturaleza, el paisaje y el turismo sostenible.

El crecimiento del astroturismo y de la fotografía de naturaleza abre nuevas oportunidades para destinos como Caviahue-Copahue, cuyos paisajes volcánicos, bosques milenarios de araucarias, lagunas de montaña, cascadas y cielos limpios ofrecen condiciones excepcionales para este tipo de actividades durante todo el año.

La articulación entre organismos públicos, municipios y prestadores turísticos continúa consolidando una oferta cada vez más diversa, fortaleciendo el desarrollo local y posicionando a Neuquén como un destino capaz de ofrecer experiencias auténticas, sostenibles y de alto valor agregado.