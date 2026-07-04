El cielo del invierno neuquino será el gran protagonista de una serie de experiencias que buscan acercar la astronomía a chicos y grandes de una manera lúdica y participativa. Desde la Península Hiroki hasta los parques Norte y Central, Lan Kuyen desarrolló una programación que invita a observar los astros, conocer sus historias y redescubrir algunos de los espacios verdes más importantes de la capital.

Las propuestas combinarán observación con telescopios, recorridos guiados y herramientas digitales para aprender astronomía.

"Hay que aprovechar todas estas condiciones. El invierno es muy bueno por la limpieza del cielo y eso nos permite desarrollar distintas actividades", explicó Estela Calfio en diálogo con Nos Vamos por 24/7 Canal de Noticias.

La iniciativa fue diseñada especialmente para las vacaciones de invierno y pone el foco en las infancias. "Desde Lan Kuyen vamos a enfocarnos principalmente en las infancias. Tenemos tres propuestas que ya fueron presentadas junto a las autoridades", señaló.

Una aventura para descubrir el cielo

La primera experiencia se denomina Guardianes Estelares de Hiroki y está destinada a los más pequeños. "Es una experiencia destinada a los más pequeños, donde los vamos a introducir en el mundo de la astronomía", contó Calfio.

La actividad comienza con herramientas digitales para facilitar el aprendizaje antes de salir a observar el cielo. "Comienza con una parte digital, utilizando un programa llamado Stellarium, y después hacemos un recorrido por la Península Hiroki para reconocer los planetas, las estrellas y todo lo que tenemos visible en el cielo nocturno", explicó Estela.

El objetivo es que los chicos aprendan a identificar los principales objetos celestes mientras recorren uno de los sectores naturales más atractivos de la ciudad.

Parques que se transforman en observatorios

La propuesta también llegará a otros espacios públicos de Neuquén, donde el enfoque será diferente según las características de cada lugar. La prestadora indicó que "Después vamos a trabajar en Parque Norte y Parque Central. La idea es resignificar y poner en valor estos espacios, que tienen un gran atractivo turístico y recreativo".

Mientras los adultos disfrutan del paseo, los más chicos participarán de actividades especialmente preparadas para ellos. "La propuesta es que los padres puedan compartir un mate mientras los chicos realizan distintas actividades didácticas relacionadas con la astronomía", explicó.

En Parque Norte, donde las condiciones para observar el cielo son más favorables, la actividad estará centrada en la exploración astronómica. "Vamos a desarrollar una experiencia de exploración del cielo", adelantó.

En cambio, Parque Central tendrá una propuesta adaptada a la iluminación urbana. "Como existe un poco más de contaminación lumínica, vamos a trabajar con el Laboratorio Estelar. A través de una bitácora los chicos realizarán diferentes actividades y terminaremos con una observación mediante telescopio para que puedan ver directamente los objetos celestes", detalló.

La Luna y sus secretos

El calendario astronómico también tendrá un lugar importante dentro de las actividades. "Hacia fines de junio tenemos la Luna de Fresa y durante el mes iremos trabajando con las distintas fases lunares", indicó Calfio.

Cada fase ofrece una oportunidad distinta para observar el satélite natural de la Tierra. "Cuando hay luna nueva se pueden observar mucho mejor las constelaciones. En cambio, durante el cuarto creciente o el cuarto menguante se destacan mejor los cráteres, porque la iluminación genera un contraste muy interesante", explicó.

Por ese motivo, las experiencias se adaptan al momento del ciclo lunar. "Nosotros aprovechamos cada fase para enfocar la observación en diferentes aspectos. Una de las actividades, por ejemplo, busca explicar cómo se forman los cráteres de la Luna", señaló.

Según explicó, el propósito es que las familias incorporen una nueva manera de mirar el cielo. "Todo esto ayuda a que los chicos y las familias aprendan a mirar el cielo de una manera diferente", aseguró.

Astronomía y cosmovisión mapuche

Uno de los rasgos distintivos de Lan Kuyen es la incorporación de la mirada de los pueblos originarios a cada experiencia. "Una característica de Lan Kuyen es que siempre trabajamos con la resignificación de los pueblos originarios", afirmó.

Al finalizar cada actividad, los participantes podrán conocer cómo interpreta el pueblo mapuche el firmamento. "Hacemos una breve interpretación del cielo desde la cosmovisión mapuche, para que los participantes conozcan sus nombres, sus relatos y la forma en que esta cultura entiende el cielo y los astros", explicó.

Cronograma para las vacaciones de invierno

Las actividades comenzarán el 22 de julio en la Península Hiroki y luego continuarán en distintos puntos de la ciudad. "El 22 estaremos en la Península Hiroki y luego tendremos dos fechas en Parque Norte y dos en Parque Central durante todo el período de vacaciones de invierno, hasta el 26 de julio", detalló.

La agenda no finalizará con el receso invernal. "Fuera de ese cronograma también realizamos otras actividades durante todo el año, especialmente las salidas de luna llena", comentó.

Quienes deseen participar o conocer las próximas fechas podrán seguir las novedades en las redes sociales del emprendimiento. "Allí vamos publicando todas las propuestas y las próximas fechas", concluyó.

El programa completo: