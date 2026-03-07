Del recinto político a un espacio cultural abierto

En pleno centro de la ciudad de Neuquén, un edificio cargado de historia volvió a abrir sus puertas con un nuevo propósito: acercar la cultura, la educación y la memoria institucional a la comunidad. Se trata de la Casa de las Leyes, el histórico inmueble donde funcionó durante años la Legislatura provincial y que hoy se ha transformado en un espacio cultural abierto para vecinos, estudiantes y artistas.

Ubicado sobre calle Olascoaga, el edificio conserva el valor simbólico de haber sido escenario de decisiones políticas claves para el desarrollo de la provincia. Allí se realizaron sesiones legislativas históricas y se debatieron muchas de las leyes que marcaron el rumbo institucional de Neuquén.

Con el paso del tiempo, el lugar fue resignificado y convertido en un centro cultural que busca conectar la historia institucional con la vida cotidiana de la comunidad.

Actividades para toda la comunidad neuquina

Actualmente la Casa de las Leyes ofrece una agenda variada que incluye talleres, exposiciones artísticas, presentaciones culturales, encuentros educativos y actividades para estudiantes.

El objetivo es claro: transformar un espacio histórico en un punto de encuentro donde la ciudadanía pueda acceder a propuestas culturales y educativas de manera gratuita.

Entre las actividades que se desarrollan habitualmente se destacan:

talleres culturales y educativos

exposiciones de artistas regionales

presentaciones de libros y charlas

encuentros para escuelas y estudiantes

propuestas artísticas y comunitarias

De esta manera, el edificio deja de ser solamente un símbolo del pasado institucional para convertirse en un lugar vivo, en permanente actividad.

Un edificio con memoria histórica

Más allá de su nueva función cultural, la Casa de las Leyes mantiene un fuerte valor patrimonial. El edificio representa una parte importante de la historia política de Neuquén y funciona también como un espacio para preservar y difundir la memoria institucional de la provincia.

Quienes lo visitan no solo participan de actividades culturales, sino que también pueden conocer el rol que tuvo el lugar en la construcción democrática neuquina.

Esta combinación entre historia, cultura y participación ciudadana es lo que hoy convierte a la Casa de las Leyes en un punto de referencia dentro del circuito cultural de la ciudad.

Cultura, historia y participación

La propuesta busca que vecinos, estudiantes y turistas puedan acercarse a un lugar emblemático que ahora abre sus puertas con una mirada diferente: hacer de la cultura un puente entre la historia de la provincia y las nuevas generaciones.

Con una agenda que continúa ampliándose y nuevas actividades en marcha, la Casa de las Leyes consolida su perfil como uno de los espacios culturales más activos de la capital neuquina.

Así, el antiguo recinto legislativo sigue cumpliendo una función pública, pero esta vez desde otro lugar: acercando la cultura, la historia y la participación ciudadana a toda la comunidad.