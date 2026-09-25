El secreto del pan de carne perfecto: una receta fácil, jugosa y con mucho sabor

Originario de la cocina americana, el pan de carne se ha adaptado en Argentina y en otras partes del mundo, donde se incorporan ingredientes locales para darle un toque especial.



Tradicionalmente se acompaña con puré de papas, ensalada o vegetales asados, lo que convierte a esta comida en una opción completa y nutritiva.



El pan de carne es un plato clásico y reconfortante, que ha sido parte de la cocina familiar de generación en generación y satisface a todos los paladares.



Los ingredientes básicos son carne picada, huevos y pan rallado y una mezcla de especias que se combinan para crear un sabor único.



Se cocina con un glaseado a base de kétchup, azúcar moreno y vinagre, para darle un acabado brillante y dulce.

Ingredientes



500 gramos de carne picada



I cebolla grande picada bien fina



1 diente de ajo bien picado



2 huevos



1 taza de pan rallado



½ taza de leche



2 cucharadas de perejil fresco picado



1 cucharada de mostaza



Sal y pimienta a gusto



Para la cocción:



½ taza de kétchup



2 cucharadas de azúcar moreno



1 cucharada de vinagre de manzana

Precalentar el horno a 180 grados



En un bowl grande colocar la carne picada, la cebolla picada, el ajo, los huevos, el pan rallado, la leche, el perejil, la mostaza, la sal y la pimienta.



Mezclar bien todos los ingredientes hasta que estén incorporados.



Aceitar un molde para pan y colocar la mezcla presionando para darle forma y quequede firme.



En un bowl pequeño, mezclar el kétchup, el azúcar moreno y el vinagre de manzana. Verter esta mezcla sobre la parte superior del pan de carne y extenderla en forma pareja.



Llevar al horno durante unos 50/60 minutos o hasta que esté bien cocido y el glaseado caramelizado.



Retirar, dejar reposar unos 10 minutos antes de cortar y servir.



Acompañar con puré de papas, ensaladas, verduras al horno o con la guarnición que se desee.





