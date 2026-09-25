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Clásico y rápido

El secreto del pan de carne perfecto: una receta fácil, jugosa y con mucho sabor

Para servir en cualquier ocasión acompañado de puré de papas o ensalada.

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Por Carmen Sanmartin
Viernes, 25 de septiembre de 2026 a las 00:18
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Originario de la cocina americana, el pan de carne se ha adaptado en Argentina y en otras partes del mundo, donde se incorporan ingredientes locales para darle un toque especial.

Tradicionalmente se acompaña con puré de papas, ensalada o vegetales asados, lo que convierte a esta comida en una opción completa y nutritiva.

El pan de carne es un plato clásico y reconfortante, que ha sido parte de la cocina familiar de generación en generación y satisface a todos los paladares.

Los ingredientes básicos son carne picada, huevos y pan rallado y una mezcla de especias que se combinan para crear un sabor único.

Se cocina con un glaseado a base de kétchup, azúcar moreno y vinagre, para darle un acabado brillante y dulce.

Ingredientes

500 gramos de carne picada

I cebolla grande picada bien fina

1 diente de ajo bien picado

2 huevos

1  taza de pan rallado

½  taza de leche

2 cucharadas de perejil fresco picado

1 cucharada de mostaza

Sal y pimienta a gusto

Para la cocción:

½ taza de kétchup

2 cucharadas de azúcar moreno

1 cucharada de vinagre de manzana

Precalentar el horno a 180 grados

En un bowl grande colocar la carne picada, la cebolla picada, el ajo, los huevos, el pan rallado, la leche, el perejil, la mostaza, la sal y la pimienta.

Mezclar bien todos los ingredientes hasta que estén incorporados.

Aceitar un molde para pan y colocar la mezcla presionando para darle forma y quequede firme.

En un bowl pequeño, mezclar el kétchup, el azúcar moreno y el vinagre de manzana. Verter esta mezcla sobre la parte superior del pan de carne y extenderla en forma pareja.

Llevar al horno durante unos 50/60 minutos o hasta que esté bien cocido y el glaseado caramelizado.

Retirar, dejar reposar unos 10 minutos antes de cortar y servir.

Acompañar con puré de papas, ensaladas, verduras al horno o con la guarnición que se desee.



 

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