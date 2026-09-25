El secreto del pan de carne perfecto: una receta fácil, jugosa y con mucho sabor

Originario de la cocina americana, el pan de carne se ha adaptado en Argentina y en otras partes del mundo, donde se incorporan ingredientes locales para darle un toque especial.
Tradicionalmente se acompaña con puré de papas, ensalada o vegetales asados, lo que convierte a esta comida en una opción completa y nutritiva.
El pan de carne es un plato clásico y reconfortante, que ha sido parte de la cocina familiar de generación en generación y satisface a todos los paladares.
Los ingredientes básicos son carne picada, huevos y pan rallado y una mezcla de especias que se combinan para crear un sabor único.
Se cocina con un glaseado a base de kétchup, azúcar moreno y vinagre, para darle un acabado brillante y dulce.
Ingredientes
500 gramos de carne picada
I cebolla grande picada bien fina
1 diente de ajo bien picado
2 huevos
1 taza de pan rallado
½ taza de leche
2 cucharadas de perejil fresco picado
1 cucharada de mostaza
Sal y pimienta a gusto
Para la cocción:
½ taza de kétchup
2 cucharadas de azúcar moreno
1 cucharada de vinagre de manzana
Precalentar el horno a 180 grados
En un bowl grande colocar la carne picada, la cebolla picada, el ajo, los huevos, el pan rallado, la leche, el perejil, la mostaza, la sal y la pimienta.
Mezclar bien todos los ingredientes hasta que estén incorporados.
Aceitar un molde para pan y colocar la mezcla presionando para darle forma y quequede firme.
En un bowl pequeño, mezclar el kétchup, el azúcar moreno y el vinagre de manzana. Verter esta mezcla sobre la parte superior del pan de carne y extenderla en forma pareja.
Llevar al horno durante unos 50/60 minutos o hasta que esté bien cocido y el glaseado caramelizado.
Retirar, dejar reposar unos 10 minutos antes de cortar y servir.
Acompañar con puré de papas, ensaladas, verduras al horno o con la guarnición que se desee.