Con la llegada de las bajas temperaturas, miles de conductores vuelven a utilizar la calefacción del vehículo, pero muchos lo hacen de forma incorrecta. Conocer cómo funciona el sistema ayuda a mejorar la visibilidad, aumentar la seguridad vial y evitar que los cristales se empañen durante el viaje.

La calefacción del auto no debe encenderse al máximo apenas se pone en marcha el vehículo. Como utiliza el calor que genera el motor, necesita que éste alcance primero su temperatura normal de funcionamiento para producir aire caliente.

Además, mantener activada la recirculación durante todo el viaje favorece que los vidrios se empañen, ya que la humedad generada por la respiración queda atrapada dentro del habitáculo.

Los especialistas también recomiendan utilizar el aire acondicionado (A/C) junto con la calefacción durante el invierno, ya que el sistema elimina la humedad del aire y acelera el desempañado del parabrisas y las ventanillas, mejorando la visibilidad y la seguridad al conducir.

Cómo funciona realmente la calefacción del auto

A diferencia del aire acondicionado, la calefacción aprovecha el calor producido por el motor mientras está en funcionamiento.

Por ese motivo, cuando el vehículo acaba de arrancar y el motor permanece frío, el sistema solo puede impulsar aire a baja temperatura. Encender el ventilador al máximo desde el primer segundo no acelera el calentamiento, sino que simplemente hace circular aire frío durante los primeros minutos.

Lo recomendable es esperar hasta que el indicador de temperatura del motor comience a elevarse y recién entonces activar la calefacción.

El error que provoca que los vidrios se empañen

Uno de los errores más frecuentes consiste en dejar activada permanentemente la función de recirculación de aire, identificada por el botón con el dibujo de un automóvil y una flecha circular.

Esta función resulta útil durante los primeros minutos porque permite conservar el calor dentro del habitáculo. Sin embargo, al impedir el ingreso de aire del exterior, la humedad que producen los ocupantes se acumula rápidamente.

Como consecuencia, el vapor de agua se condensa sobre los cristales y reduce la visibilidad.

La recomendación es sencilla:

Utilizar la recirculación únicamente al comienzo del viaje.

Luego cambiar al ingreso de aire exterior para renovar el ambiente.

El aire acondicionado también sirve en invierno

Existe un mito muy extendido: que el botón A/C solo debe utilizarse durante el verano.

En realidad ocurre exactamente lo contrario.

El aire acondicionado seca el aire que circula dentro del vehículo, reduciendo la humedad ambiental responsable del empañado de los cristales.

Por eso, la combinación más eficiente es calefacción + aire acondicionado + salida de aire dirigida al parabrisas.

Los vehículos equipados con climatizador automático incluso activan el compresor de forma automática cuando el conductor selecciona la función de desempañado.

Cómo desempañar los vidrios más rápido

Si el parabrisas ya comenzó a cubrirse de vapor, estos pasos ayudan a recuperar la visibilidad rápidamente:

Esperar que el motor tome temperatura.

Encender la calefacción.

Activar el aire acondicionado (A/C).

Dirigir el flujo de aire hacia el parabrisas.

Desactivar la recirculación después de los primeros minutos.

Permitir el ingreso de aire del exterior.

Esta combinación elimina la humedad en pocos segundos y mejora considerablemente la visión del conductor.

Por qué es una cuestión de seguridad vial

Conducir con los vidrios empañados reduce el campo visual y aumenta el riesgo de accidentes, especialmente durante el invierno, cuando coinciden bajas temperaturas, lluvia, nieve o niebla.

Por ese motivo, organismos dedicados a la seguridad vial recomiendan mantener siempre una correcta ventilación del habitáculo y asegurarse de que el sistema de climatización funcione correctamente antes de iniciar un viaje.