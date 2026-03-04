Los escritores argentinos Felipe Pigna y Luciano Saborido llegarán a Neuquén el próximo 12 de abril para presentar su libro "Historias Argentinas" en el escenario de Casino Magic. La propuesta combina historia, reflexión y humor en un formato dinámico que invita al público a repensar el pasado nacional desde una mirada actual. Durante el encuentro, los autores abordan ejes como civilización y barbarie, identidad argentina y los procesos revolucionarios que marcaron al país, generando un intercambio que mezcla análisis histórico y observación crítica del presente.

Saborido dialogó con el programa La Primera Mañana que se emite por AM550, y dejó una serie de definiciones sobre el proceso creativo, la actualidad argentina y el espectáculo que presentará junto a Felipe Pigna en Casino Magic.

Durante la entrevista, Saborido reflexionó sobre la creatividad y desmitificó la idea del talento como don natural. “La creatividad no es un talento, sino un oficio”, sostuvo y explicó que su método de trabajo se basa en la disciplina y la producción constante de ideas. “Anotar, anotar y anotar. Después elegís. Es muy difícil que de 12 ideas ninguna sirva”, señaló, al tiempo que remarcó que muchas veces lo nuevo aparece cuando se agotan las obviedades.

En ese sentido, comparó el proceso creativo con los hábitos cotidianos: “Uno no es libre de sus gustos. Va a la heladería y pide siempre lo mismo. La única manera de descubrir algo nuevo es cambiar”. Para el autor, salir de la zona de confort es una práctica necesaria tanto en el arte como en la vida.

Saborido también destacó la importancia de la disciplina en proyectos como "Peter Capussotto y sus videos", donde se imponían la obligación de crear personajes nuevos en cada programa. “El talento también sale del trabajo. La idea es aburrirse uno antes que la gente”, afirmó.

En relación al espectáculo que presentará con Felipe Pigna, explicó que la propuesta cruza historia y mirada contemporánea en un formato dinámico. “Trabajamos ejes como civilización y barbarie, identidad argentina y revoluciones. Es una charla que mezcla historia y algo más psicodélico”, describió.

El escritor subrayó además el valor terapéutico de la perspectiva histórica. “La historia es un contar hasta diez. Te permite tomar distancia, entender que todo pasa, lo bueno y lo malo. El problema es el mientras”, reflexionó. En tiempos de fuerte intensidad política y social, consideró que mirar los procesos con distancia ayuda a comprender mejor el presente. Finalmente, invitó al público neuquino a asistir a la presentación en Casino Magic y recordó que las entradas están disponibles a través de tuentrada.com. “Va a ser una noche para pensar, reírse y tomar distancia”, anticipó.

La presentación será a las 21 horas en Casino Magic y las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma tuentrada.com. La visita de Pigna y Saborido se perfila como una de las propuestas culturales destacadas del mes en la ciudad, convocando tanto a amantes de la historia como a quienes buscan una experiencia distinta, que combine pensamiento crítico y entretenimiento.

Mira la entrevista completa: