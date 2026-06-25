La pasión por la Fórmula 1 atraviesa un momento de fuerte crecimiento en Argentina, impulsada por el fenómeno del piloto Franco Colapinto y la masificación de los contenidos digitales vinculados al automovilismo. En ese contexto, la Copa Versus se posiciona como una de las experiencias más innovadoras del simracing en Neuquén.

El certamen, organizado por Prima Multimedios junto a A Racing Simuladores, propone un calendario 2026 con fechas mensuales que replican el espíritu de los Grandes Premios de la Fórmula 1. Cada evento reúne a pilotos amateurs y experimentados en simuladores profesionales, donde la precisión y la estrategia son claves para la competencia.

Las carreras son transmitidas en vivo a través de Versus Stream, lo que amplifica el alcance de la propuesta y permite que el público siga cada instancia en tiempo real. Además, cada fecha incorpora temáticas inspiradas en circuitos emblemáticos del calendario internacional, combinando deporte, entretenimiento y producción audiovisual.

Transmisión en vivo a través de Versus Stream con seguimiento minuto a minuto de cada carrera.

Con un formato en expansión y una comunidad en crecimiento, la Copa Versus busca consolidarse como un punto de encuentro entre el automovilismo tradicional y las nuevas tecnologías, instalando en la región una nueva forma de vivir la velocidad desde el mundo digital.