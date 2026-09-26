Dos conductores fueron demorados en Junín de los Andes después de protagonizar una pelea tras un choque sobre la Ruta Nacional 40, en el cruce con calle Necochea. La situación generó una interrupción del tránsito frente a la estación YPF y terminó con ambos hombres trasladados a la Comisaría 25°.

Según el testimonio de un testigo al sitio Info Los Andes, los vehículos habrían mantenido una discusión vial durante varios kilómetros. El episodio involucró a un Volkswagen Gol y un Peugeot 3008, cuyos ocupantes serían turistas.

La discusión terminó frente al semáforo

El vecino relató que el Gol habría circulado detrás del Peugeot desde la zona de La Rinconada. Al llegar al semáforo ubicado en la intersección de la Ruta 40 y Necochea, el Volkswagen no alcanzó a detenerse y chocó contra la parte trasera del otro vehículo.

Después del impacto, los ocupantes descendieron de los autos. Una pareja salió del Peugeot y del Gol bajó su conductor. De acuerdo con el testimonio aportado por el vecino, se produjo una agresión contra la mujer y su pareja reaccionó de inmediato. Los dos hombres comenzaron a golpearse sobre la calzada.

Una persona que se encontraba dentro de uno de los vehículos intentó frenar la pelea a los gritos. La escena quedó registrada en una imagen tomada desde el lugar, mientras varios vehículos permanecían detenidos por la situación.

La Policía intervino y detuvo a los dos hombres

Los vecinos alertaron a la Policía y un móvil llegó hasta el sector. En medio de la intervención, el conductor del Gol intentó alejarse del lugar. Otro patrullero llegó como apoyo y logró interceptarlo a pocos metros, frente al supermercado TODO.

El segundo conductor permaneció frente a la estación YPF, en la esquina de la Ruta Nacional 40 y calle Necochea. Los dos hombres fueron demorados y trasladados a la Comisaría 25° de Junín de los Andes.

De acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento, en la dependencia policial se iniciaron actuaciones por lesiones recíprocas y daños. El episodio generó además una interrupción momentánea del tránsito en uno de los principales accesos de Junín de los Andes, sobre una ruta de circulación habitual hacia distintos destinos de la cordillera neuquina.