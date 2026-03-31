La enfermera estadounidense Julie McFadden aseguró que existe un patrón común en los pacientes en estado terminal: muchos repiten la frase “te amo” en sus últimos momentos.

Según explicó en una entrevista con The Sun, este tipo de expresiones emocionales aparece de forma reiterada, independientemente de la edad o el contexto del paciente.

Otro comportamiento frecuente es que los pacientes “llaman a su mamá o papá”, incluso cuando estos ya han muerto. Para McFadden, esto forma parte de un proceso natural en la etapa final de la vida.

La experiencia en cuidados paliativos

McFadden trabaja en una unidad de cuidados paliativos, donde asiste a personas con enfermedades terminales. En ese ámbito, su tarea consiste en acompañar el proceso hacia una muerte digna, tanto para los pacientes como para sus familias.

Con más de cinco años de experiencia, su testimonio se basa en la observación directa de cientos de casos en contextos clínicos.

A través de su cuenta en TikTok (@hospicenursejulie), la enfermera comparte información sobre el proceso de morir. En apenas seis meses, acumuló más de 415.000 seguidores interesados en comprender esta etapa.

Mitos y verdades sobre el proceso de muerte

La especialista detalló que existen signos habituales en los últimos momentos de vida:

Alteraciones en la respiración

Cambios en el color de la piel

Secreciones terminales

Episodios de fiebre

Según explicó, estos procesos son normales y no implican necesariamente dolor o sufrimiento.

Menor intervención, mayor confort

McFadden sostuvo que el cuerpo “se cuida a sí mismo al final de la vida” y que, en muchos casos, una menor intervención médica favorece un proceso más natural.