El folclore será el eje de una jornada que este viernes reunirá a docentes, estudiantes, especialistas y vecinos en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. La iniciativa es organizada por la Escuela Superior de Bellas Artes, a través de su Departamento de Folclore, en el marco del Día Internacional del Folclore.

En diálogo con el programa La segunda mañana, que se transmite por AM550, Gilda López, referente de la Escuela de Bellas Artes, explicó que este año la propuesta busca poner el foco en la formación y en la reflexión sobre el lugar que ocupa actualmente el folclore. “La idea es compartir cuestiones que tienen que ver con la formación académica en relación al folklore en los distintos niveles educativos y, por otro lado, compartir danzas y música”, señaló.

La propuesta reunirá música, danza, formación y reflexión en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén.

Bajo el lema “Bellas Artes celebra el arte", la jornada contará con la participación de especialistas y docentes de distintos niveles educativos. Uno de los principales momentos será la exposición de la profesora Silvia Servini, bailarina, coreógrafa, docente y actriz, quien abordará el lugar del folclore en la actualidad y su capacidad para continuar construyéndose a partir de los cambios sociales, históricos y culturales.

Además, se desarrollará un panel denominado “Raíces vivas”, que analizará al folclore como patrimonio cultural que se transmite, se recrea y se proyecta. También habrá una mesa temática dedicada a la didáctica del folclore, con la participación de la profesora Sofía Altamirano, y se compartirán experiencias de docentes que trabajan con estas expresiones culturales en instituciones educativas.

La propuesta incluirá también exposiciones de proyectos comunitarios y territoriales, muestras de trabajos realizados por estudiantes de la Escuela de Bellas Artes y una exposición fotográfica. Durante la jornada se podrán conocer distintas experiencias vinculadas con la enseñanza y la práctica de las danzas folclóricas.

La jornada contará con espacios de intercambio para conocer proyectos folclóricos que se desarrollan en distintos ámbitos educativos.

El cierre tendrá lugar en el patio del Museo Nacional de Bellas Artes con un patio folclórico, que contará con la participación de Miguel Ángel Michelena y sus músicos. Allí se podrá compartir un almuerzo, escuchar música y bailar, además de disfrutar de presentaciones de grupos de niños, adolescentes y adultos mayores de la Escuela de Bellas Artes.

López destacó que la actividad está pensada no solamente para quienes forman parte de ámbitos educativos, sino para toda la comunidad. La entrada es libre y gratuita, y la inscripción se realizará en el mismo auditorio del museo desde las 9. También se entregarán certificados de asistencia para quienes necesiten justificar su participación ante instituciones educativas o laborales.

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