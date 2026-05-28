Cada 28 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hamburguesa, una fecha que homenajea a una de las comidas más populares y consumidas en todo el mundo. Con millones de fanáticos y una enorme variedad de estilos, este clásico gastronómico se convirtió en un verdadero símbolo de la cultura culinaria global.

Aunque existen distintas versiones sobre su origen, la teoría más difundida señala que la hamburguesa moderna nació en Estados Unidos a comienzos del siglo XX, cuando el cocinero Louis Lassen preparó un medallón de carne entre panes para ofrecer una comida rápida y práctica a sus clientes. Sin embargo, sus raíces se remontan mucho antes y están ligadas a la ciudad alemana de Hamburgo, de donde proviene su nombre. Allí se popularizó el “Hamburg Steak”, una preparación de carne picada que luego fue adoptada y transformada por inmigrantes europeos en Norteamérica.

La hamburguesa se convirtió en un ícono gastronómico que atraviesa generaciones y fronteras.

Con el paso de los años, la hamburguesa evolucionó hasta convertirse en un fenómeno mundial. En Argentina, comenzó a ganar popularidad durante las décadas del 60 y 70 con la aparición de marcas emblemáticas y cadenas de comida rápida que marcaron a varias generaciones. Actualmente, el auge de las hamburgueserías artesanales y las versiones gourmet impulsó nuevas tendencias culinarias, con propuestas que combinan panes caseros, carnes premium y recetas innovadoras.

En el Día Mundial de la Hamburguesa, restaurantes y locales gastronómicos de distintos países suelen lanzar promociones especiales, menús exclusivos y descuentos para celebrar una comida que logró conquistar paladares en todos los rincones del mundo. Simple, versátil y con infinitas variantes, la hamburguesa sigue siendo una de las opciones favoritas de millones de personas y cada 28 de mayo reafirma su lugar como uno de los grandes íconos de la gastronomía internacional.