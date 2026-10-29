Pastel de choclo: el secreto para lograr una cubierta cremosa y bien gratinada

El pastel de choclo es uno de esos platos que evocan recuerdos familiares y largas mesas compartidas en domingo. El aroma irresistible del choclo fresco se mezcla con otros ingredientes naturales y la carne, para gratinarse en el horno hasta logar una superficie dorada y tentadora.



Este plato tiene profundas raíces en la gastronomía sudamericana especialmente en la región andina.



Suele prepararse en invierno aprovechando los últimos granos frescos de la temporada y es una de las formas más tradicionales de consumir maíz. Se suele acompañar con ensaladas frescas o con una salsa criolla. Existen variantes que incorporan pasa de uva, huevo duro o aceitunas lo que la transforma en una receta adaptable a cualquier gusto.



La clave es usar choclo en grano, puede ser fresco, congelado o en lata. Procesarlo para lograr una textura suave pero con pequeños trozos. Esto permite que la cubierta se cocine rápido y conserve todo el sabor natural del maíz.

Ingredientes



500 gr de carne picada (puede ser de vaca y/o cerdo)



1 cebolla mediana



1 morrón rojo



2 dientes de ajo



1 cdita de pimentón dulce



1 cdita de comino



Sal y pimienta a gusto



2 cdas de aceite



2 latas de choclo en grano o 500 gr de choclo fresco desgranado.



½ taza de leche



2 huevos



2 cdas de queso rallado



2 huevos duros (opcional)



1 puñado de aceitunas verdes (opcional)



1 cda de azúcar para espolvorear para dorar la superficie.

Picar la cebolla, el morrón y rehogar en aceite hasta que estén tiernos. Agregar el ajo y cocinar 1 minuto más.



Añadir la carne picada y cocinar revolviendo hasta que se dore y se evapore el líquido. Condimentar con pimentón, comino, sal y pimienta.



Es opcional agregar el huevo duro picado y las aceitunas al relleno. Reservar.



Procesar el choclo con la leche hasta lograr una mezcla cremosa pero con algunos granos enteros.



Batir los huevos y agregarlos a la mezcla de choclo. Salpimentar.



En una fuente para horno colocar el relleno de carne. Cubrir con la mezcla de choclo y espolvorear con queso rallado.



Llevar a horno fuerte (200 grados) durante 15 minutos o hasta que la superficie esté dorada y burbujeante.



Dejar reposar 5 minutos antes de servir.