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Clásico de las cocinas argentina y chilena

Pastel de choclo: el secreto para lograr una cubierta cremosa y bien gratinada

La variedad de sus ingredientes lo convierten en un plato ideal para cualquier paladar, rápido, fácil y contundente.

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Por Carmen Sanmartin
Jueves, 29 de octubre de 2026 a las 00:40
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1. Pastel de choclo: la receta irresistible para disfrutar de un clásico sudamericano.

El pastel de choclo es uno de esos platos que evocan recuerdos familiares y largas mesas compartidas en domingo. El aroma irresistible del choclo fresco se mezcla con otros ingredientes naturales y la carne, para gratinarse en el horno hasta logar una superficie dorada y tentadora. 

Este plato tiene profundas raíces en la gastronomía sudamericana especialmente en la región andina.

Suele prepararse en invierno aprovechando los últimos granos frescos de la temporada y es una de las formas más tradicionales de consumir maíz.  Se suele acompañar con ensaladas frescas o con una salsa criolla. Existen variantes que incorporan pasa de uva, huevo duro o aceitunas lo que la transforma en una receta adaptable a cualquier gusto.

La clave es usar choclo en grano, puede ser fresco, congelado o en lata. Procesarlo para lograr una textura suave pero con pequeños trozos. Esto permite que la cubierta se cocine rápido y conserve todo el sabor natural del maíz.

Ingredientes

500 gr de carne picada (puede ser de vaca y/o cerdo)

1 cebolla mediana

1 morrón rojo

2 dientes de ajo

1 cdita de pimentón dulce

1 cdita de comino

Sal y pimienta a gusto

2 cdas de aceite

2 latas de choclo en grano o 500 gr de choclo fresco desgranado.

½ taza de leche

2 huevos

2 cdas de queso rallado

2 huevos duros (opcional)

1 puñado de aceitunas verdes (opcional)

1 cda de azúcar para espolvorear para dorar la superficie.

Picar la cebolla, el morrón y rehogar en aceite hasta que estén tiernos. Agregar el ajo y cocinar 1 minuto más.

Añadir la carne picada y cocinar revolviendo hasta que se dore y se evapore el líquido. Condimentar con pimentón, comino, sal y pimienta.

Es opcional agregar el huevo duro picado y las aceitunas al relleno. Reservar.

Procesar el choclo con la leche hasta lograr una mezcla cremosa pero con algunos granos enteros.

Batir los huevos y agregarlos a la mezcla de choclo. Salpimentar.

En una fuente para horno colocar el relleno de carne. Cubrir con la mezcla de choclo y espolvorear con queso rallado.

Llevar a horno fuerte (200 grados) durante 15 minutos o hasta que la superficie esté dorada y burbujeante.

Dejar reposar 5 minutos antes de servir.

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