Los maestros heladeros Pablo Torres Mamone y Gastón Banegas representaron a Villa Pehuenia Moquehue en la final nacional de la Copa Argentina del Helado Artesanal, llevando a Buenos Aires una propuesta elaborada con chocolate Bean to Bar desarrollada en la localidad.

La participación reafirma el crecimiento y la calidad de la gastronomía local, uno de los principales atributos que distinguen al destino como Capital de la Gastronomía Neuquina.

La presencia de representantes de Villa Pehuenia Moquehue en una competencia de alcance nacional constituye un reconocimiento al trabajo y la dedicación de sus protagonistas, y también refleja el crecimiento sostenido de una comunidad que se ha convertido a la gastronomía en uno de sus principales diferenciales turísticos. Hoy, la Capital de la Gastronomía Neuquina continúa consolidando una identidad culinaria propia, basada en la calidad, la innovación y el valor agregado de los productos elaborados en la cordillera.

La competencia, organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), reúne a los mejores profesionales del sector y evalúa aspectos técnicos, creativos y organizativos a través de distintas pruebas, entre ellas la elaboración de copas heladas, tortas heladas y preparaciones con ingredientes sorpresa.

Los representantes de Villa Pehuenia Moquehue llevaron una propuesta centrada en el chocolate elaborado bajo el sistema “Bean to Bar”, una técnica que implica producir el chocolate desde el grano de cacao hasta el producto final, proceso que se desarrolla desde hace más de dos años en Estación Montaña.

“Queríamos mostrar el trabajo que venimos haciendo con el chocolate Bean to Bar. Todos los chocolates que utilizamos son elaborados por nosotros mismos y nuestra propuesta fue desarrollar helados a partir de esa materia prima, generando productos con identidad propia”, explicó Torres Mamone.

"La experiencia fue muy enriquecedora. Más allá de la competencia, nuestro objetivo era aprender, conocer profesionales destacados del rubro y seguir creciendo. Desde el momento en que salimos de Villa Pehuenia Moquehue ya nos sentimos ganadores por la oportunidad de compartir ese ámbito y representar nuestro trabajo" , señaló.

Estación Montaña se ha consolidado como una de las propuestas gastronómicas distintivas de Villa Pehuenia Moquehue, promoviendo la elaboración artesanal de chocolates y helados de alta calidad que enriquecen la experiencia de quienes visitan el destino y fortalecen la identidad gastronómica local.

"Detrás de esta experiencia hay un gran acompañamiento de toda la empresa. Siempre estamos agradecidos con Gino y con todo el equipo de Estación Montaña, porque apuestan constantemente a nuestro crecimiento profesional. Participar en una competencia de este nivel implica una inversión importante y sin ese apoyo no sería posible", destacó.

Experiencia ganadora

Estación Montaña es una empresa familiar fundada en 2014 por los hermanos Zinni. En 2018 se presentó en el concurso Argentina Tour de Helado Artesanal, del que participaron heladeros patagónicos de diferentes puntos de la región y en el que el representante de Villa Pehuenia Moquehue, Gino Zinni, de “Estación Montaña”, resultó ganador con su helado de “queso Finlandia, con frambuesas cosechadas en la chacra familiar y vinagre de Michay, elaborado por uno de los embajadores de la gastronomía neuquina local, Matías Tesoriero del restaurante. Borraviño”.

En la actualidad, este sabor de helado es parte de las exquisiteces de la heladería local, lo podes pedir con el nombre de “El Ganador”.

La participación de Pablo Torres Mamone y Gastón Banegas en la Copa Argentina del Helado Artesanal representa mucho más que una destacada actuación individual. Es la expresión del crecimiento de una gastronomía local que ha logrado posicionarse entre las más reconocidas de la provincia y que continúa proyectando a Villa Pehuenia Moquehue como un destino donde los paisajes y los sabores se complementan para ofrecer experiencias únicas.

En la Capital de la Gastronomía Neuquina, la excelencia culinaria forma parte de la identidad de la aldea de montaña. Cada reconocimiento obtenido por sus cocineros, productores, chocolateros y heladeros contribuye a fortalecer un destino que encuentra en la gastronomía uno de sus mayores motivos de orgullo y una de las principales razones para ser visitado durante todo el año.