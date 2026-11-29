Ser el anfitrión y recibir visitas, no simplemente implica dar la bienvenida y abrir las puertas de la casa, sino también cocinar algo rico para la familia o los amigos que se sentarán a la mesa.

Esta receta de lomo de cerdo con salsa de dulce de ciruelas y mostaza, es una buena opción para lucirse y llevarse los elogios de los comensales.

Si bien esta receta se hace con lomo de cerdo, se puede reemplazar este corte de carne por pechugas de pollo, carne roja o incluso verduras si se opta por una versión vegetariana.

Ingredientes

1 lomo de cerdo de 1.5 kg

1 cebolla mediana picada

2 o 3 dientes de ajo picado

1 taza de caldo

1 taza de vino tinto

1 ramita de romero fresco

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas grandes de mermelada de ciruelas

1 cucharada de mostaza

Precalentar el horno a 180 grados

Sazonar el lomo con sal y pimienta.

En una olla grande calentar el aceite a fuego medio-alto, sellar el lomo y dorarlo bien de todos lados. Retirar y reservar.

En la misma olla sofreír la cebolla y el ajo hasta que estén dorados, cuidando que no se quemen, añadir el caldo, el vino tinto y el romero. Llevar a hervor y reducir el fuego.

Colocar el lomo en una fuente para horno, bañarlo con la salsa y cubrirlo con papel aluminio. Llevar al horno durante 1 hora o hasta que la carne esté tierna.

En una olla aparte, colocar las 2 cucharadas de mermelada de ciruela y la de mostaza. Llevar a fuego suave revolviendo permanentemente agregándole una cucharada de agua si fuera necesario, hasta lograr una salsa líquida.

Retirar el lomo del horno, quitarle el papel aluminio y colocarlo en otra fuente para horno. Allí cortarlo en rodajas de 1.5 cm aproximadamente, agregarle unas cucharadas del líquido de la olla y bañarlo con la salsa de mermelada de ciruelas con mostaza.

Llevar al horno unos 15 minutos y más y servir.

Se puede acompañar con puré de papas, arroz o vegetales al vapor.