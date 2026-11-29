Ser el anfitrión y recibir visitas, no simplemente implica dar la bienvenida y abrir las puertas de la casa, sino también cocinar algo rico para la familia o los amigos que se sentarán a la mesa.
Esta receta de lomo de cerdo con salsa de dulce de ciruelas y mostaza, es una buena opción para lucirse y llevarse los elogios de los comensales.
Si bien esta receta se hace con lomo de cerdo, se puede reemplazar este corte de carne por pechugas de pollo, carne roja o incluso verduras si se opta por una versión vegetariana.
Ingredientes
1 lomo de cerdo de 1.5 kg
1 cebolla mediana picada
2 o 3 dientes de ajo picado
1 taza de caldo
1 taza de vino tinto
1 ramita de romero fresco
Sal y pimienta al gusto
2 cucharadas grandes de mermelada de ciruelas
1 cucharada de mostaza
Precalentar el horno a 180 grados
Sazonar el lomo con sal y pimienta.
En una olla grande calentar el aceite a fuego medio-alto, sellar el lomo y dorarlo bien de todos lados. Retirar y reservar.
En la misma olla sofreír la cebolla y el ajo hasta que estén dorados, cuidando que no se quemen, añadir el caldo, el vino tinto y el romero. Llevar a hervor y reducir el fuego.
Colocar el lomo en una fuente para horno, bañarlo con la salsa y cubrirlo con papel aluminio. Llevar al horno durante 1 hora o hasta que la carne esté tierna.
En una olla aparte, colocar las 2 cucharadas de mermelada de ciruela y la de mostaza. Llevar a fuego suave revolviendo permanentemente agregándole una cucharada de agua si fuera necesario, hasta lograr una salsa líquida.
Retirar el lomo del horno, quitarle el papel aluminio y colocarlo en otra fuente para horno. Allí cortarlo en rodajas de 1.5 cm aproximadamente, agregarle unas cucharadas del líquido de la olla y bañarlo con la salsa de mermelada de ciruelas con mostaza.
Llevar al horno unos 15 minutos y más y servir.
Se puede acompañar con puré de papas, arroz o vegetales al vapor.