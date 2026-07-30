En medio de una temporada de invierno con una generosa cantidad de nieve en la Cordillera, decenas de miles de locales y turistas buscan guarecerse al calor de una salamandra. Alejandra San Martín (42), no. Vive en Villa La Angostura, entrena en San Carlos de Bariloche y participará en la Winter Swimming World Cup 2026, la competencia de aguas abiertas que se desarrollará en el Lago Argentino, frente al Glaciar Perito Moreno, a 80 kilómetros de la localidad santacruceña de El Calafate.

Quién es Alejandra San Martín, la nadadora de aguas abiertas que competirá en el Lago Argentino

Alejandra San Martín nació en 1983 en Cipolletti y pese a que hoy se mueve cual trucha en el agua, su aproximación a la natación se dio recién en los primeros momentos de la adultez. "No aprendí de chica porque mi mamá le tenía fobia al agua, no me permitía ni acercarme a la orilla. Cuando cumplí 18 años fui a estudiar Educación Física a (San Carlos de) Bariloche. Debían tomarnos natación para poder ingresar al profesorado, pero casi ningún estudiante sabía nadar. Así que hicieron una excepción y nos enseñaron a de cero a todos", reveló en diálogo con Mejor Informado.

Consultada sobre el momento de la vida en el que decidió volcarse a nadar en aguas abiertas, San Martín explicó que fue, paradójicamente, justo cuando el mundo estaba encerrado, cuando todos vivían obligados puertas adentro. "El boom de las aguas abiertas fue durante la pandemia (de COVID-19). Como no podíamos nadar en pileta, empezamos a hacerlo en el lago. Soy profe de natación y como no tenía un lugar donde ejercer empecé a dar clases en el lago. Creé el grupo Voraces y les enseñé a nadar a muchas personas adultas, muchas maestras jubiladas, que no sabían o que habían tenido una mala experiencia con el agua. Muchos superaron sus miedos y aprendieron a nadar", añadió.

Alejandra San Martín, junto a parte de Voraces, el grupo de nadadores de aguas abiertas que creó en Villa La Angostura - Foto: Gentileza

En ese marco, donde combina el rol de docente con el disfrute por el deporte, San Martín comenzó a entrenar con la mente puesta en competir en aguas abiertas. "Junto a Lucas Quintupuray, que es alumno mío, empezamos no sólo a nadar en el verano, sino también en el invierno y seguimos todo el calendario de los Nadadores de Aguas Abiertas Frías (NAF, una entidad que vincula a deportistas de Argentina, Chile y Uruguay). Hace tres años que venimos participando de las fechas y recorrimos varios lugares nadando", detalló a este portal.

San Martín integra también un grupo de nadadores de distintos puntos de la provincia de Neuquén: "Organizamos encuentros y competencias con chicos de Cutral Co, Zapala, Chos Malal y Neuquén capital. Tenemos una comisión con la que nos reunimos de manera virtual y organizamos eventos".

Alejandra San Martín en los momentos previos a entrenar en aguas abiertas en San Carlos de Bariloche - Foto: Gentileza

La preparación para llegar a la competencia frente al Glaciar Perito Moreno

A través de las redes sociales, un video del entrenamiento de San Martín se volvió viral. Pero para ella es algo más que habitual.

Ante la falta de una pileta que le permita entrenar en Villa La Angostura, lugar donde reside desde hace muchos años, San Martín decidió viajar hasta Bariloche. Mejor dicho, hasta el arroyo Casa de Piedra, a 30 kilómetros del pintoresco Centro Cívico.

Las imágenes son por demás elocuentes. En medio de un bosque andino patagónico completamente teñido de blanco, San Martín se metió en las aguas frías únicamente con su gorra, antiparras y traje de baño. Así, con total naturalidad, comenzó a nadar contra la corriente.

"La nieve sigue y aprovechamos un poquito para entrenar....falta poquito", escribió San Martín en su cuenta de Instagram para acompañar el reel.

Cómo es la Winter Swimming World Cup que se desarrollará en el Lago Argentino

Entre el 2 y el 9 de agosto se desarrollará la Winter Swimming World Cup en las aguas del Lago Argentina, frente al glaciar Perito Moreno. Será la segunda vez que la competencia se desarrolle en esa zona de la provincia de Santa Cruz. De aquella primera edición, realizada allá por 2023, San Martín también fue parte. "Recuerdo que no había piscina flotante, sólo boyas. Estaba permitido usar traje de neopreno, pero yo competí sin él", precisó.

Alejandra San Martín en la Winter Swimming World Cup 2023 frente al Glaciar Perito Moreno - Foto Gentileza

Este año, el Lago Argentino recibirá cerca de 300 nadadores de 15 países, entre ellos San Martín. Las pruebas de la competencia se llevarán a cabo sobre una plataforma flotante que supera los 30 metros cuadrados y que se instalará en la Bahía de los Témpanos, muy próxima al glaciar Perito Moreno.

La estructura en la que se desarrollará la Winter Swimming World Cup 2026 emula el tamaño de una piscina semiolímpica, cuenta con el sello ambiental CE de la Unión Europea y reduce la influencia de la circulación de embarcaciones a motor en la performance de los nadadores y, a su vez, reduce el impacto sobre el entorno natural.