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Receta fácil y económica

Tarta de calabaza y provoleta: para sorprender con la combinación de sabores y textura

La calabaza dulce y el queso dorado, ofrecen una alternativa rápida y casera. Ideal para una cena liviana, un almuerzo frugal o una vianda.

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Por Carmen Sanmartin
Viernes, 16 de octubre de 2026 a las 18:33
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Una receta fácil, económica y llena de sabor, con el toque cremoso de la calabaza y una cubierta de provoleta gratinada.

La creatividad en la cocina es fundamental para aprovechar lo que tenemos sin necesidad de salir corriendo al mercado. Con ingredientes muy sencillos y económicos, se puede cocinar un plato sabroso y nutritivo.

La combinación de calabaza dulce y provoleta dorada, es una opción rápida y muy rendidora.

Ingredientes

1 tapa de tarta comprada o casera (más abajo te recuerdo la receta)

500 gr de calabaza cocida hecha puré

200 gr de provoleta rallada o cortada en cubos pequeños

2 huevos

100 cc de crema de leche

1 cebolla mediana picada

1 cucharada de aceite

1 pizca de nuez moscada

Sal y pimienta a gusto

Queso rallado

Precalentar el horno a 180 grados.



Si la calabaza está cruda, cortarla en cubos y cocinarla en el microondas o en el horno hasta que esté tierna.

Hacer un puré y colocarlo en un colador durante 5/10 minutos para que eliminar el exceso de líquido. Este paso es importante para que la masa quede crocante.

Rehogar la cebolla en una sartén durante 5 minutos hasta que quede transparente. Retirar del fuego.

En un bowl mezclar el puré de calabaza con la cebolla, los huevos, la crema de leche, la nuez moscada, sal y pimienta.

Incorporar 150 provoleta rallada y mezclar hasta integrar. Reservar 50 gr para cubrir la tarta.

Forrar una tartera con la tapa de la masa, pinchar la base con un tenedor.

Volcar el relleno y distribuirlo en forma pareja.

Cubrir con la provoleta restante y si se desea agregar queso rallado y orégano.

Se puede cubrir con la tapa restante o dejarla abierta con un mínimo repulgue.

Llevar al horno durante 25 minutos hasta que el queso se gratine y la masa se dore.

 El horno debe estar bien caliente para que la masa no se humedezca.

Retirar y dejar entibiar antes de cortar.

Esto permite que el relleno tome cuerpo y las porciones salgan más firmes.

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.

Masa de tarta casera (ingredientes)

1 pocillo de agua

1 pocillo de leche

1 pocillo de aceite

2 tazas de harina

1 pizca de sal

Mezclar el agua, la leche y el aceite con la sal, incorporar de a poco la harina hasta obtener una masa lisa y maleable. Dejar descansar ½ hora.

Dividir la masa en 2 y aplanar con el palote hasta lograr el espesor deseado y del tamaño de la tartera.

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