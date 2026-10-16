Tarta de calabaza y provoleta: para sorprender con la combinación de sabores y textura

La creatividad en la cocina es fundamental para aprovechar lo que tenemos sin necesidad de salir corriendo al mercado. Con ingredientes muy sencillos y económicos, se puede cocinar un plato sabroso y nutritivo.



La combinación de calabaza dulce y provoleta dorada, es una opción rápida y muy rendidora.

Ingredientes



1 tapa de tarta comprada o casera (más abajo te recuerdo la receta)



500 gr de calabaza cocida hecha puré



200 gr de provoleta rallada o cortada en cubos pequeños



2 huevos



100 cc de crema de leche



1 cebolla mediana picada



1 cucharada de aceite



1 pizca de nuez moscada



Sal y pimienta a gusto



Queso rallado



Precalentar el horno a 180 grados.

Masa de tarta casera (ingredientes)



1 pocillo de agua



1 pocillo de leche



1 pocillo de aceite



2 tazas de harina



1 pizca de sal



Mezclar el agua, la leche y el aceite con la sal, incorporar de a poco la harina hasta obtener una masa lisa y maleable. Dejar descansar ½ hora.



Dividir la masa en 2 y aplanar con el palote hasta lograr el espesor deseado y del tamaño de la tartera.