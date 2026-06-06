¡A tomar la leche! con trufas de banana y avena: deliciosas, rápidas y fáciles

El sabor de una infancia argentina, es abrir la heladera y encontrar esas bolitas dulces, que mezclan lo casero con lo saludable.

Este bocado se hizo popular en los últimos años, sobre todo como opción exprés para chicos y grandes.

Suele prepararse como una colación energética para llevar al colegio, al club o para compartir en reuniones familiares.

Lo bueno es que no requiere horno ni técnicas complejas y hasta los más pequeños pueden dar sus primeros pasos en la cocina y lucirse a la hora de la merienda.

La receta de estas bolitas dulces, sin cocción, es hacerlas con banana pisada, avena arrollada y según el gusto, cacao, dulce de leche o coco rallado.

Se mezclan todos los ingredientes y se arman bolitas que se enfrían en la heladera antes de servir.

Pueden rebozarse con coco, cacao o avena extra.