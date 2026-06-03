Cómo preparar el clásico ratatouille francés: un plato vegetariano que se disfruta todo el año

Seguramente a muchos, el nombre de este plato les recordará al famoso “ratón cocinero” de la película de Pixar, sin embargo, este clásico de la gastronomía francesa, tiene luz propia y merece ser probado.

Este estofado elaborado con hortalizas típicas del sur de Francia como son la berenjena, el calabacín o la cebolla, es una de las formas más fáciles y deliciosas de introducir verduras en las dietas.

Para elaborar una buena ratatouille hay dos factores fundamentales. El primero es el tiempo: no tengas apuro, las verduras deben cocinarse poco a poco en el horno, para que las hortalizas queden jugosas y no se quemen. Por otra parte, la elección del producto es fundamental para que podamos sentir una verdadera fiesta de sabores en el paladar.

La ratatouille es un plato vegetariano que se puede disfrutar sin problemas, de un día para el otro, cocinándolo el día anterior y recalentándolo a la hora de servirlo.

En la Provenza francesa, lugar de origen de ésta comida, aseguran que su sabor es más intenso cuando se recalienta al día siguiente y los distintos productos se han fusionado.

Se puede hornear en una sartén de hierro fundido apta para horno para poder preparar el sofrito y cocinar las verduras en el mismo recipiente. También se puede preparar el sofrito aparte y volcarlo en una fuente para horno, añadirle las verduras y dejar que se cocine todo junto, de a poco.

Así que ahora, manos a la obra.

Se corta la cebolla en dados, los pimientos y el ajo y se sofríe en una sartén con un poco de aceite. Cuando la cebolla esté traslúcida, se añade el tomate frito y se deja cocinar todo unos 10 minutos.

Este sofrito se coloca en la base de la fuente para horno

Se cortan en rodajas el calabacín, la berenjena y los tomates. Se colocan las rodajas de verduras en la fuente en forma de espiral, empezando desde afuera y terminando en el centro. Se les añade un poco de sal y aceite por arriba.

Se lleva al horno a 180 grados durante 45 minutos.

Mientras tanto se prepara el aliño con aceite de oliva, 1 diente de ajo picado, albahaca, perejil y tomillo y lo vertemos por encima de la fuente, justo antes de servir.

¡Voila la ratatouille!



