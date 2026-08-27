Tequeños: la receta venezolana que conquistó al mundo y ahora se prepara con un toque argentino

Los tequeños forman parte de la gastronomía venezolana, este aperitivo se ha convertido en un símbolo de la cocina criolla de ese país.



Su origen se remonta a la ciudad de Los Teques, en el estado de Miranda, Venezuela, de donde proviene su nombre.



Se cree que nacieron en la década de 1920 cuando las hermanas Báez, oriundas de Los Teques, crearon la receta con ingredientes locales y los llamaron “arrolladitos de queso”. Años después, alcanzaron la fama y se los empezó a conocer como tequeños.



Los tequeños son palitos de queso envueltos en una masa crujiente que se fríe. Tradicionalmente se utilizan quesos como el blanco venezolano, aunque también se pueden hacer con otros tipos de queso fresco.



En España estos palitos han alcanzado popularidad y allí, su versatilidad, los ha llevado a nuevas versiones con diferentes rellenos, adaptándose a todos los gustos. Aunque generalmente son salados (jamón, queso, chorizo o pollo), también los hay dulces, rellenos de chocolate o guayaba, perfectos para la merienda o como postre.



Hoy te traemos una versión bien argentina con: tapas de empanadas, mozzarella, panceta y una costra de queso sardo o parmesano rallado.

Ingredientes



1 paquete de tapas para empanadas (criollas, las rotiseras)



250 gr de mozzarella



100 gr de queso sardo o parmesano rallado



150 gr de panceta ahumada en fetas



Harina cantidad necesaria



1 huevo para pintar

Cómo se prepara

Cortar las tapas de empanadas en tiras y unirlas entre sí por los extremos para formar tiras largas.



Cortar la mozzarella en bastones y pasarlos apenas por harina para que se mantengan firmes durante la cocción.



Envolver cada bastón con una feta de panceta ahumada.



Ahora envolverlo con la tira de masa y sellar bien los extremos.



Batir el huevo y pincelar cada tequeño hasta cubrir la superficie.



Pasarlos por el queso rallado hasta que se adhiera a cada unidad.



Se pueden cocinar en freidora de aire durante 10 o 12 minutos a 190 grados o hasta que estén dorados.



También en una olla profunda con aceite bien caliente durante 4 o 5 minutos o hasta que estén dorados, haciéndolos girar.



Así lograrás unos tequeños dorados, con una cobertura de queso y un relleno delicioso de queso y panceta para servir recién hechos.



El relleno puede variar según tu gusto, panceta, jamón cocido, chorizo o pollo, pero mozzarella, siempre.



Ahora a disfrutarlos, mientras nos movemos al ritmo de un valsecito venezolano.





