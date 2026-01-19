La espera por Grand Theft Auto 6 continúa hasta el 19 de noviembre de 2026, fecha oficial de lanzamiento. Sin embargo, un hecho conmovedor trascendió gracias a Anthony Armstrong, desarrollador de Ubisoft Toronto, quien en diciembre pasado compartió en LinkedIn una solicitud especial dirigida a Rockstar Games.
Armstrong explicó que un familiar suyo, que lleva años luchando contra un cáncer terminal, había recibido un pronóstico de vida limitado a entre seis y doce meses. Por ello, pidió a Rockstar la oportunidad de que esa persona pudiera jugar GTA 6 antes de su estreno oficial.
Aunque la publicación original fue eliminada, Armstrong continuó actualizando la situación en la plataforma. En un mensaje posterior aseguró que “el CEO de Take-Two se puso en contacto con nosotros”. Más tarde añadió: “Hablamos con ellos hoy y nos han dado grandes noticias. Es todo lo que puedo decir, pero gracias a todos desde el fondo de mi corazón”.
Si bien no existe una confirmación explícita de que Rockstar haya permitido el acceso anticipado al juego, el sentido de los mensajes sugiere que la compañía respondió positivamente a la solicitud. Este tipo de gestos no es inédito: en 2018, un fan con enfermedad terminal pudo jugar Red Dead Redemption 2 antes de su lanzamiento oficial.
Este episodio revela cómo empresas del sector pueden tener un impacto humano significativo más allá de sus productos, atendiendo a circunstancias excepcionales y mostrando empatía hacia sus seguidores.