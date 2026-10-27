Río Negro dio un nuevo paso en el desarrollo de la industria de los videojuegos al participar de la Exposición de Videojuegos Argentina (EVA), uno de los encuentros más importantes del sector en el país, donde desarrolladores locales presentaron sus proyectos y mantuvieron contactos con referentes de la actividad.

La presencia provincial formó parte de una estrategia orientada a fortalecer la economía del conocimiento y generar nuevas oportunidades laborales en un mercado que crece de manera sostenida a nivel mundial.

La participación se concretó a través de Puente Videojuegos+, un espacio federal impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que reunió a ocho provincias para exhibir producciones, fomentar intercambios y promover vínculos entre desarrolladores, instituciones y empresas.

Un sector con potencial para generar empleo

Desde la provincia destacaron que la industria de los videojuegos integra programación, diseño, ilustración, producción audiovisual, música y creación de contenidos, convirtiéndose en una actividad capaz de generar empleo especializado y oportunidades de exportación.

El crecimiento del sector también abre una puerta para jóvenes profesionales vinculados a carreras tecnológicas y creativas, dos áreas que en los últimos años ganaron protagonismo dentro de la matriz productiva nacional.

Como parte de la agenda de trabajo definida durante la exposición, las áreas de Modernización y Cultura comenzarán a desarrollar acciones conjuntas de formación, promoción y acompañamiento para desarrolladores de la provincia.

Entre las primeras iniciativas aparece una capacitación sobre propiedad intelectual aplicada a videojuegos, que se proyecta para comienzos de 2027 con participación del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y ámbitos universitarios.

El objetivo es brindar herramientas a quienes desarrollan proyectos para que puedan proteger sus producciones y fortalecer su inserción en el mercado.

Un trabajo que ya tiene antecedentes

La nueva estrategia se suma a otras experiencias impulsadas en Río Negro para consolidar la comunidad de desarrolladores, entre ellas la Patagonia Game Summit realizada en el marco del Festival Audiovisual Bariloche.

La intención es avanzar en una política sostenida que permita transformar proyectos locales en emprendimientos capaces de generar empleo, impulsar innovación tecnológica y proyectar producciones rionegrinas hacia mercados nacionales e internacionales.