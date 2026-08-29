El vori vori es una sopa tradicional de Paraguay preparada con un caldo de pollo o gallina, verduras y pequeñas bolitas elaboradas con harina de maíz y queso. En su edición 2025/26, TasteAtlas la ubicó en el primer puesto de su ranking de los 100 mejores platos del mundo y también como la sopa mejor valorada de su listado.

La clasificación gastronómica se elaboró a partir de 453.720 valoraciones válidas de 11.781 platos, según los datos publicados por TasteAtlas. El vori-vori obtuvo una puntuación de 4,64 sobre 5, por delante de preparaciones como la pizza napolitana y otras especialidades de distintas partes del mundo.

No se trata de un premio oficial ni de una competencia con un jurado internacional: es el resultado del ranking gastronómico de TasteAtlas, una plataforma que recopila y procesa valoraciones de sus usuarios. La propia publicación advierte que sus rankings no deben interpretarse como una conclusión definitiva sobre la gastronomía mundial.

El reconocimiento, sin embargo, puso nuevamente en el centro de la escena a una preparación profundamente vinculada con la cocina paraguaya y que, por sus ingredientes, puede hacerse sin demasiadas complicaciones en Argentina.

Qué es el vori vori y qué lleva

El vori vori es una sopa espesa y reconfortante, cuya característica principal son los pequeños bollitos o "vorí" de harina de maíz y queso que se cocinan directamente dentro del caldo.

La preparación tradicional parte de un caldo de pollo o gallina al que se incorporan ingredientes como cebolla, tomate, morrón, ajo y hierbas. También pueden aparecer distintas verduras según la receta y la región.

Las bolitas se preparan aparte mezclando harina de maíz, queso Paraguay y una pequeña cantidad de caldo caliente hasta conseguir una masa que pueda trabajarse con las manos. Luego se forman pequeñas esferas y se incorporan al caldo para completar la cocción. TasteAtlas describe justamente esta combinación de caldo de pollo, verduras y dumplings de harina de maíz y queso como una de las características centrales del plato.

Cómo hacer vori vori en casa

Para preparar una versión casera para 4 a 6 personas, se puede partir de ingredientes relativamente fáciles de conseguir en cualquier supermercado o almacén argentino.

Ingredientes

Para el caldo:

1 pollo pequeño o aproximadamente 1,2 kg de presas de pollo

1 cebolla

1 tomate

1 morrón

2 dientes de ajo

200 g de zapallo, opcional

1 cucharada de aceite

Sal a gusto

Orégano o cilantro, según preferencia

Agua, aproximadamente 2 litros

Para los vorí:

250 g de harina de maíz fina

150 g de queso Paraguay

Caldo caliente, cantidad necesaria

Una pizca de sal, si fuera necesaria

La proporción puede modificarse según la humedad del queso y el tipo de harina utilizada. Lo importante es conseguir una masa húmeda pero firme, que permita formar las bolitas sin que se desarmen.

Paso 1: preparar un caldo con sabor

Comenzá calentando una olla con un poco de aceite y dorá ligeramente el pollo. No es indispensable, pero ayuda a desarrollar más sabor.

Agregá la cebolla, el morrón, el tomate y el ajo picados. Cociná durante unos minutos hasta que las verduras comiencen a ablandarse.

Luego incorporá el agua, el zapallo, la sal y las hierbas. Cociná a fuego medio hasta que el pollo esté bien cocido y el caldo haya tomado sabor.

Si utilizás gallina en lugar de pollo, la cocción será más prolongada, pero el resultado puede ser un caldo más intenso.

Paso 2: preparar la masa de los vorí

Mientras se cocina el caldo, colocá la harina de maíz en un recipiente y agregá el queso desmenuzado o rallado.

Después incorporá caldo caliente de a poco.

Este punto es importante: no conviene agregar todo el líquido de una vez. La cantidad necesaria depende de la harina y, especialmente, de la humedad del queso.

Mezclá hasta conseguir una masa que pueda compactarse con las manos. Debe quedar suficientemente húmeda para no quebrarse, pero no tan blanda como para perder su forma.

Paso 3: formar las pequeñas bolitas

Tomá pequeñas porciones de masa y formá bolitas con las manos.

No conviene hacerlas demasiado grandes. Los vorí aumentan de tamaño durante la cocción, por lo que una medida similar a una canica grande o una pequeña nuez funciona mejor que una esfera demasiado voluminosa.

Colocalas sobre una fuente o plato mientras terminás de preparar toda la masa.

Paso 4: cocinar los vorí dentro de la sopa

Cuando el caldo esté caliente y en una cocción suave, incorporá las bolitas una por una.

Evitá que la sopa hierva violentamente. Una ebullición demasiado fuerte puede hacer que las piezas se golpeen entre sí o contra el fondo de la olla y terminen rompiéndose.

Cociná durante varios minutos, hasta que los vorí estén firmes por fuera, tiernos en el centro y hayan aumentado ligeramente de tamaño.

A medida que se cocinan, las bolitas absorben parte del caldo y contribuyen a darle más cuerpo y espesor a la sopa.

Finalmente, rectificá la sal y serví bien caliente.

El secreto para que los vorí no se desarmen

La parte más delicada de la preparación es conseguir que las pequeñas bolas de maíz lleguen enteras al plato.

Hay cuatro claves:

1. La masa debe tener la humedad correcta. Si está demasiado seca, se agrieta al formar las bolitas. Si está demasiado húmeda, pierde consistencia.

2. El caldo se incorpora de manera gradual. Agregarlo poco a poco permite controlar la textura de la masa.

3. Las bolitas deben ser pequeñas. Además de cocinarse mejor, aumentan de tamaño dentro del caldo.

4. La cocción debe ser suave. El caldo tiene que estar caliente y cocinar los vorí, pero no necesita hervir violentamente.

TasteAtlas también recomienda formar las bolitas con una masa firme y cocinarlas suavemente hasta que aumenten de tamaño y se ablanden.

Qué harina de maíz usar en Argentina

Acá aparece una de las principales dudas para quien quiera preparar vori vori fuera de Paraguay.

Lo ideal es utilizar harina de maíz fina, no fécula de maíz ni almidón de maíz. La textura final depende en buena medida del tamaño del grano.

En Argentina puede encontrarse harina de maíz de distintas granulometrías. Para esta preparación conviene elegir una harina fina o de molienda fina, que permita formar una masa compacta.

La polenta tradicional puede servir como alternativa si es lo que hay disponible, pero no es exactamente el mismo ingrediente y puede generar una textura más granulada. Si se utiliza una harina de maíz demasiado gruesa, los vorí pueden resultar más difíciles de compactar.

Qué queso usar si no conseguís queso Paraguay

El queso Paraguay es el ingrediente tradicional de los vorí y aporta sabor, grasa y humedad a la masa.

En Argentina puede ser difícil encontrarlo fuera de comercios especializados o zonas con una fuerte presencia de productos paraguayos.

Como reemplazo práctico se puede utilizar queso fresco, queso cremoso o una mezcla de quesos de sabor suave, buscando que tenga cierta humedad y pueda desmenuzarse o rallarse.

También puede utilizarse mozzarella, aunque su elasticidad y textura son diferentes.

Ninguna de estas alternativas es idéntica al queso Paraguay: son reemplazos posibles para adaptar la receta a los ingredientes disponibles en Argentina.

Un plato ideal para los días fríos de Neuquén y Río Negro

El reconocimiento internacional llega justo con una característica que puede favorecer su llegada a las cocinas patagónicas: el vori vori es una comida caliente, abundante y reconfortante.

En Neuquén y Río Negro, donde las temperaturas invernales invitan a preparar guisos, pucheros y sopas, la receta ofrece además una alternativa diferente a los platos habituales.

No requiere ingredientes sofisticados. Pollo, verduras, harina de maíz y queso pueden convertirse en una comida completa para compartir en familia.

El resultado es una sopa con un caldo sabroso y pequeños bocados de maíz y queso que aportan una textura particular y hacen que el plato sea mucho más sustancioso que una sopa convencional.

De dónde viene el nombre y cómo también se escribe

El plato puede aparecer escrito de diferentes maneras. Entre las formas más habituales se encuentran vori vori, vorí vorí, vorivori y bori bori.

TasteAtlas también registra las variantes Bori-bori, Vori vori, Bori bori y Vorí vorí.

La preparación está vinculada a la tradición culinaria paraguaya y al uso histórico del maíz, con influencias de las prácticas gastronómicas guaraníes y posteriores procesos de mestizaje culinario. TasteAtlas señala que las preparaciones con masas de maíz moldeadas en pequeñas piezas forman parte de una tradición documentada en la cocina paraguaya.

Por qué el vori vori quedó primero entre los mejores platos

El dato que convirtió a esta sopa en noticia no fue solamente su posición entre las sopas.

En la edición TasteAtlas Awards 2025/26, el vori-vori aparece primero en el ranking general de los 100 mejores platos del mundo, con una puntuación de 4,64 sobre 5.

También ocupa el primer lugar específico entre las sopas. En esa categoría supera a preparaciones como el beyran çorbası de Turquía, el ramen de Japón y otras sopas reconocidas internacionalmente.

La clasificación se basa en valoraciones de usuarios procesadas por TasteAtlas. Por eso, el dato más preciso no es decir que "un jurado eligió al vori vori como la mejor sopa del planeta", sino que TasteAtlas lo ubicó en el primer puesto de su ranking gastronómico.

Y ahí está buena parte de la noticia: una preparación tradicional paraguaya, hecha con ingredientes sencillos y una técnica doméstica, terminó por encima de algunas de las comidas más famosas de la gastronomía internacional.

Una receta paraguaya que se puede hacer en Argentina

Para quien quiera probarla, la adaptación es relativamente sencilla.

La clave está en no intentar transformar el plato en otra cosa: mantener un buen caldo de pollo, utilizar una harina de maíz adecuada, buscar un queso de características similares al Paraguay y controlar especialmente la textura de la masa.

El resultado no será necesariamente idéntico al de una receta preparada en Paraguay con todos sus ingredientes tradicionales, pero sí permite acercarse a la esencia del plato y entender por qué los pequeños vorí son el elemento que distingue a esta sopa.

Cómo servir el vori vori

La sopa se sirve bien caliente, con los vorí distribuidos en cada plato y parte del pollo y las verduras.

Puede terminarse con hierbas frescas, como cilantro o perejil, según el gusto.

Al ser una preparación abundante, puede funcionar como plato principal y no necesita una guarnición compleja. Un buen pan o algún acompañamiento sencillo puede completar la comida.