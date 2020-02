Abusó de una nena y quiso callarla con un chocolate

“Abusaron de mi pequeña atrás del mostrador", relató con angustia y bronca Rocío Medina en el Noticiero Central de 24/7 Noticias 1ra Edición.

El hecho ocurrió el pasado lunes alrededor de las 19 horas en un almacén ubicado en calle Pringles y República de Italia del barrio Islas Malvinas. "Mi nena de 10 años fue a comprar al mercado que queda a media cuadra de casa, compró pan y se fue a lo de mi hermana que vive a metros del lugar", comenzó a relatar la madre. "¿Vos pensas que los vecinos son buenos o malos?", le dijo la pequeña a su tía, "Yo creo que son buenos, ¿por?", preguntó con curiosidad. "Yo creo que el del almacén es bueno y malo", constestó la niña y entre lágrimas le confesó lo sucedido.

Inmediatamente, la familia pone en alerta a su madre que en primer lugar habla con su hija: "la nena tenía un crisis, y ahí confiesa que el hombre que estaba trabajando en ese momento en el almacén le dice que se acerque que quería decirle algo y mi hija le dijo que lo que quiera hablar que sea conmigo".

En ese momento la empuja y la menor cae detrás del mostrador, allí el hombre la manosea, se baja el pantalón y "le tocó la cola con su miembro, mientras le decía "la querés adentro o afuera". Según relato la mujer, en ese momento ingresa un cliente y ahi el hombre se para y le da un chocolate a la nena y le dice que se vaya. La pequeña tiró el chocolate y salió corriendo.

Consternada, con enojo y angustiada, fue a hacer la denuncia a la comisaría 3ra y junto a un patrullero llegaron al comercio. El acusado, se defendió afirmando que "los chocolates estaban vencidos, por eso se los dí".

En fiscalía no tuvieron ninguna respuesta favorable, ni la madre ni la pequeña víctima. "Fui con mi hija al hospital, la atendieron y después me acerque a fiscalía y me dijeron que este desgraciado estaba demorado, y estaba ahí en el mismo lugar que nosotras. Mi hija entró en un ataque de nervios cuando apenas lo vio".

La causa está caratulada como "abuso sexual simple". Buscan testigos para que la causa pueda avanzar: "Él esta suelto y el comercio esta abierto, dos personas son las que estuvieron minutos previos y posteriores al ataque hacia mi pequeña, necesito que den su testimonio", finalizó con angustia Rocío.