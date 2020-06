A los tiros amenazó al nuevo novio de su ex

Una situación bastante particular sucedió este lunes en la ciudad de General Roca. Allí los vecinos de un barrio se vieron conmocionados por al menos dos disparos de arma de fuego. Según investigaciones que está llevando adelante la Comisaría N°21, los tiros serian para asustar a la nueva pareja de una joven.

Al parecer, el ex novio no estaría muy contento con la actual pareja de su ex novia, por lo que buscó la manera de asustarlo.

Por lo que trascendió hasta el momento de fuentes policiales, la persona que realizó los disparos buscaba amedrentar a otro joven. Las amenazas del sujeto incluso se habrían extendido hasta el grupo de amigos del nuevo novio, tanto en forma verbal como escrita.

Los investigadores vinculan los disparos a esa persona y por esa misma razón avanzan en una causa por daño y amenazas contra el sujeto.