Empresa deberá pagar 6 veces el costo del pasaje

Una empresa de transporte de pasajeros de larga distancia deberá restituirle a una mujer el valor de tres pasajes de Sierra Colorada a Viedma. Además, resarcirla con una cifra que quintuplica el costo de los boletos por la mala atención y la falta de respuestas.

En agosto del año pasado, la usuaria adquirió tres pasajes para viajar el 1 de septiembre. Sin embargo, fueron emitidos erróneamente con una fecha anterior. La mujer lo advierte en la terminal de Sierra Colorada minutos antes de viajar junto a sus hijos. Al consultar con el empleado de la boletería, éste le indicó que para viajar debía comprar nuevamente los pasajes y que la oficina para realizar los reclamos funciona en Viedma. La mujer abonó los boletos y viajó.

Al llegar a la capital provincial, la demandante explicó que se acercó a la boletería de la empresa y le indicaron que debía realizar el reclamo llamando a la línea 0-800- que figura al dorso de los tickets, o bien, ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Cuando logra comunicarse con el 0800 le informan que debía efectuar primero un reclamo ante la empresa y solicitar una constancia. Finalmente, decidió accionar contra la Empresa Las Grutas S.A.

El Juzgado de Paz de Viedma enmarcó la causa como de menor cuantía y en una relación de consumo, regulada por leyes específicas y garantías constitucionales.

La empresa de transporte, a pesar de ser notificada, no se presentó en la audiencia ni en el expediente a desmentir los hechos.

Entre las pruebas que aportó la mujer se encuentra el pedido de licencia en su trabajo, que constataba la fecha en que había decidido viajar. “Si bien reconoció no haber chequeado oportunamente la fecha de los boletos de regreso de su viaje, lo cierto es que la empresa no desvirtuó con prueba alguna que la señora haya incurrido en tal error, o que haya sido ella misma quien mencionó incorrectamente la fecha de regreso al comprar los tickets de viaje; así como tampoco se presentó a probar que no fue cierto que fuera atendida en forma descortés e indebida”, dice la sentencia.

Luego, explica que “el derecho a la información de los consumidores tiene su contrapartida en el deber de informar por parte de los proveedores”.

De esta manera, la justicia ordenó a la empresa a pagar el valor actualizado de los tres pasajes. También por el concepto de daño patrimonial ordena un resarcimiento del doble del costo de los pasajes y por daño punitivo, el triple. En definitiva, la empresa de transporte debió abonar seis veces el valor actualizado del pasaje.